PRINC DŽORDŽ POČEO ŽIVOT DALEKO OD RODITELJA, KEJT MIDLTON NIJE KRILA PONOS: Ovako izgleda jedan dan u školi koju plaćaju više od 60.000 funti godišnje

Princ Džordž započeo je školovanje u Itonu, gde će provesti narednih pet godina kao učenik internata, daleko od očiju javnosti.

Princ Džordž započeo je jedno od najvažnijih poglavlja svog odrastanja. Trinaestogodišnji sin princa Vilijama i princeze Kejt stigao je na prvi dan nastave u prestižnom Iton koledžu, a uz njega su u ovom velikom trenutku bili ponosni roditelji. Iako je drugi u redu za britanski presto, tog jutra izgledao je pre svega kao svaki drugi tinejdžer koji sa dozom treme ulazi u potpuno novi svet.**

Džordž je za dolazak u školu odabrao košulju i kravatu, tamni sako, pantalone i braon cipele od antilopa. Sa roditeljima je, po jakoj kiši, prošao kroz istorijsko dvorište Itona, poznato među đacima kao School Yard.

Princ Vilijam je nosio tamno odelo, dok se Kejt Midlton pojavila u elegantnoj zelenoj haljini i sa velikim kišobranom.

Kejt nije krila ponos

Porodicu su dočekali direktor Iton koledža Sajmon Henderson i predsednik upravnog tela škole ser Nikolas Kolridž.

Dok su se pozdravljali, Kejt je nekoliko puta ponosno gledala najstarijeg sina, a neposredno pre nego što su ušli u zgradu stavila mu je zaštitnički ruku na leđa.

Upravo taj mali gest privukao je posebnu pažnju jer je pokazao da se, uprkos kraljevskim titulama i protokolu, iza svega nalazi majka koja ispraća sina na prvi dan u novoj školi.

Džordž će u Itonu biti učenik internata, a Vilijam i Kejt pomogli su mu da se smesti u novu sobu pre nego što su stigli ostali učenici.

Iton godišnje košta više od 65.000 funti

Kensingtonska palata još u junu je potvrdila da će Džordž nastaviti školovanje u Itonu, jednoj od najpoznatijih i najprestižnijih škola u Velikoj Britaniji.

Godišnja školarina iznosi više od 65.000 funti, a učenici žive u internatu i od prvog dana imaju svoje sobe.

Iton je osnovan još 1440. godine, a kroz njegove učionice prošli su brojni britanski premijeri, aristokrate, pisci i glumci.

Među nekadašnjim učenicima su Džordž Orvel, Oldos Haksli, Ijan Fleming, Edi Redmejn i Tom Hidlston.

Krenuo stopama svog oca

Princ Vilijam je u Iton krenuo 1995. godine, a školu je pohađao i njegov mlađi brat princ Hari.

Zbog toga dolazak princa Džordža u ovu ustanovu ima dodatnu simboliku – više od tri decenije nakon što je njegov otac prvi put zakoračio u isto školsko dvorište, sada to čini i njegov najstariji sin.

Vilijam je ranije govorio da za Iton ima veoma lepe uspomene i da mu je prijalo što je tamo mogao da bude tretiran kao „samo još jedan učenik“.

Prilikom izbora škole Kejt i Vilijam razmatrali su više mogućnosti, ali je Iton na kraju prevagnuo zbog blizine njihovog doma u Vindzoru, iskustva škole sa učenicima iz veoma poznatih porodica, ali i zbog Džordžove lične želje.

Roditelji žele da narednih pet godina provede daleko od kamera

Fotografisanje prvog školskog dana trebalo bi da bude jedan od retkih trenutaka u kojima će javnost videti Džordža u školskom okruženju.

Vilijam i Kejt žele da njegovih narednih pet godina školovanja protekne uz što više privatnosti i daleko od svakodnevnog interesovanja fotografa.

U okolini škole čak su postavljena upozorenja da učenike ne treba fotografisati dok se između časova kreću kroz veliki kompleks Itona.

Za Džordža će ovo biti velika promena, jer će sada prvi put duži period provoditi u internatu. Ipak, očekuje se da će tamo sresti i nekoliko prijatelja iz prethodne škole Lambrook.

Poznat kao veoma aktivan i sportski nastrojen dečak, Džordž uživa u jedrenju, triatlonu i svemu što ima veze sa letenjem.

Pred njim je sada pet godina tokom kojih bi, osim obrazovanja koje ga priprema za buduću ulogu, trebalo da dobije i ono što njegovi roditelji smatraju podjednako važnim – priliku da makar deo tinejdžerskih godina provede kao sasvim običan dečak.

Kako će izgledati jedan Džordžov dan u Itonu?

Iako će princ Džordž jednog dana imati sasvim drugačije obaveze od svojih školskih drugova, u Itonu će morati da se prilagodi pravilima koja važe za sve učenike.

Život u internatu prilično je strogo organizovan i dan počinje rano. Prema rasporedu koji objavljuje sam Iton, učenici doručkuju oko 7.30 časova, nakon čega imaju vremena da razgovaraju sa upravnikom svog internata ili takozvanom „dame“, osobom koja u domu vodi računa o svakodnevnim potrebama učenika.

Već oko 8.35 počinju jutarnje obaveze. Džordž, kao učenik prve godine, odnosno F Blocka, deo jutara provodiće u Lower Chapel, gde učenici njegovog uzrasta imaju kratku jutarnju službu, dok su određeni dani rezervisani za okupljanja ili razgovore sa tutorima. Učenici prve dve godine pohađaju jutarnje službe pet radnih dana, dok nedeljom imaju dužu službu.

Posle toga slede časovi. Pre podne učenici imaju nekoliko školskih časova, uz kraću pauzu, a ručak je oko 13.15 časova. Nakon nastave značajan deo dana posvećen je sportu i vannastavnim aktivnostima.

Za Džordža bi taj deo školskog života mogao da bude posebno zanimljiv jer je poznato da voli sport. Iton učenicima nudi veliki broj aktivnosti – od fudbala i ragbija do veslanja, muzike, pozorišta, klubova i čuvenih tradicionalnih školskih igara. Raspored je napravljen tako da učenik tokom jednog dana može da ima nastavu, sportski trening, muzičku probu i sastanak nekog od školskih društava.

Domaći zadaci rade se u sobama, a slobodno vreme moraju sami da organizuju

Povratak u internat ne znači i kraj obaveza.

Iton učenicima redovno zadaje domaće zadatke, koje nazivaju „Extra Work“, a posebno vreme u toku dana odvaja se upravo za njihovo rešavanje. Ideja je da dečaci postepeno nauče da sami organizuju vreme i preuzmu odgovornost za svoje školske obaveze.

Ponedeljkom, sredom i petkom tradicionalno postoji i takozvani Quiet Hour, period od približno 18.15 do 19.30, kada učenici uglavnom rade u svojim sobama, osim ako nemaju dogovoreni razgovor sa tutorom ili neku drugu odobrenu aktivnost.

Džordž će, kao i svaki učenik, imati svog tutora, sa kojim će se redovno sastajati. U prve tri godine tutor pomaže đacima da se prilagode životu u Itonu, organizuju vreme i donesu važne odluke u vezi sa školovanjem. Učenici se sa tutorima sastaju najmanje jednom nedeljno, uglavnom u malim grupama.

Prvi put će zaista živeti odvojeno od porodice

Možda najveća promena za trinaestogodišnjeg princa neće biti zahtevna nastava, već život u internatu.

Iton je škola sa potpunim internatskim smeštajem, što znači da nema učenika koji se svakog dana posle časova vraćaju kući. U školi postoji 25 internatskih kuća, a u svakoj živi nešto više od 50 učenika različitih uzrasta. Svaki dečak od prvog dana dobija sopstvenu sobu.

Stariji učenici imaju i zadatak da pomognu najmlađima da se snađu, pa će Džordž u svom domu biti okružen dečacima od 13 do 18 godina. Od njega će se očekivati da poštuje pravila kuće, bude tačan na obrocima, nastavi i večernjim proverama i da se prema drugim učenicima odnosi sa poštovanjem.

Prisustvo učenika proverava se tokom čitavog dana – na doručku, časovima, ručku, večeri i pred spavanje, pa čak ni budući kralj neće moći tek tako da nestane iz internata bez znanja osoblja.

Sve to znači da će dan princa Džordža biti znatno drugačiji od života koji je do sada vodio kod kuće: rano ustajanje, jutarnja služba ili okupljanje, nekoliko sati nastave, ručak, sport, vannastavne aktivnosti, domaći zadaci, vreme u internatu i večernje obaveze.

A upravo je to jedan od razloga zbog kojih su Vilijam i Kejt želeli školu u kojoj će njihov najstariji sin, makar iza zidina internata, moći da iskusi nešto što budućem kralju neće često biti dostupno – svakodnevicu u kojoj za njega uglavnom važe ista pravila kao i za sve ostale dečake.

(Stil)

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