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PRINC HARI ŽELI DA SE VRATI U VELIKU BRITANIJU: Novi početak za porodicu

Princ Hari planira da se vraća u Ujedinjeno Kraljevstvo „svakih nekoliko meseci”.

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Foto: Profimedia/ Anthony Behar
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Član kraljevske porodice poslednji put je boravio u Britaniji u julu, kada se sastao sa svojim ocem, kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, u njihovoj rezidenciji Hajgrouv u Glosterširu.

Nakon tog privatnog porodičnog susreta, očekuje se da će vojvoda od Saseksa tokom naredne godine sve češće dolaziti u Ujedinjeno Kraljevstvo, izjavio je za list The Times izvor blizak Hariju. Prema tim navodima, on će se u septembru vratiti na nedelju dana kako bi učestvovao u aktivnostima povodom godišnje dodele nagrada organizacije „WellChild” – britanske dobrotvorne organizacije čiji je on kraljevski pokrovitelj još od 2007. godine.

Iako su njegova supruga Megan Markl i njihovo dvoje dece, princ Arči i princeza Lilibet, putovali sa njim prilikom njegove poslednje posete, navodno još nije odlučeno da li će mu se pridružiti i tokom sledećeg dolaska. Izvor je naveo da princ „želi da obezbedi čvršće uporište” u Ujedinjenom Kraljevstvu, dodajući da „uvek rado” viđa svoju porodicu.

Harijeva želja da se pomiri sa porodicom 

Hari se vratio u Veliku Britaniju početkom jula kako bi obeležio početak jednogodišnjeg odbrojavanja do Nepokorenih igara 2027. godine, koje će se održati u Birmingemu. Prince se tada ponovo sastao sa ocem prvi put od septembra 2025. godine. To je takođe bio prvi put da su Harijeva deca videla svog dedu lično otkako su ga posetili 2022. godine povodom proslave platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete.

Nakon susreta, prijatelji princa rekli su da se oseća „oduševljeno, veoma srećno i zaista energično“, prema izvoru u Tajmsu.

Nagovešteno je da se on nada kako bi taj sastanak mogao da označi novi početak za porodicu. 

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