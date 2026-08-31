PROGOVORIO BIVŠI VOZAČ PRINCEZE DAJANE: "Da sam je vozio te noći, ona bi i dalje bila ovde"

Svet je izgubio princezu Dajanu u tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu pre 29 godina

Za njenu porodicu bol i dalje traje, a veliki gubitak je osećao i njen bivši vozač, Stiv Dejvis. Posvećeni vozač i bivši vojnik, Dejvis je bio pored Dajane osam godina, obezbeđujući njenu bezbednost i privatnost. Ipak, njegova poslovna veza sa Dajanom prekinuta je naglo, kada je izgubio položaj.

On je o tome godinama ćutao, ali sada prekida ćutanje, tvrdeći da je sve moglo da bude drugačije da je on vozio te kobne noći 1997. godine. Dejvisovo otpuštanje je bilo šok, s obzirom na njegove godine besprekorne službe princezi, prenosi Marca.

Tek kasnije, dok je gledao seriju "Kruna" počeo je da shvata puni obim onoga što se dešavalo iza kulisa. NJegov iznenadni višak nije bio samo pitanje protokola već prema njegovim rečima, ciljani potez pod uticajem obmanjujućih optužbi. Novinar Martin Bašir širio je laži o njemu kako bi zadobio poverenje princeze Dajane pre intervjua za emisiju "Panorama".

Za Dejvisa, bol ide dalje od gubitka posla. Seća se da se osećao zaslepljeno kada je saznao za glasine.

Prema Dejvisovim rečima, Bašir je manipulisao Dajaninom percepcijom o njemu.

- Moj posao je bio moj život. Uvek sam bio tu za nju, uvek je štitio. Da sam ja bio tamo, ona bi još uvek bila ovde. Da je život krenuo drugim putem, da sam je vozio te noći u Parizu, ona bi i dalje bila ovde. Čuvao bih je - rekoa je Stiv piše Ladbible.

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