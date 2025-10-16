PRVA ULOGA NEBOJŠE GLOGOVCA: Evo kako je karijeru započeo legendarni glumac kome slava nije bila važna i koji je tvrdio da loši đaci menjaju svet

Za glumca Nebojšu Glogovca uspeh je bio sporedan, a istina najvažnija.

Naš legendarni glumacNebojša Glogovac svojevremeno je u jednom intervjuu otkrio šta misli o lošim đacima i njegova izjava je mnoge ostavila bez teksta.

Naime, on je rekao da smatra da loši đaci menjaju svet.

- Dobri đaci slušaju šta im se kaže, rade ono što mora da se radi, budu dobra deca, ostaju negde ukalupljeni, sad naravno ovo je vrlo generalizovana priča, ali gađam na neke određene članove te ekipe. Dakle ispunjavaju sve želje, sve ono što se od njih traži, imaju sve petice, sve nauče, sve je divno, ali u tom jednom trenutku, u tom okruženju i tom njihovom stremljenju, gubi se ona suštinska strast za životom i hrabrost da se stvari pogledaju na svoj način, pa makar to bilo i pogrešno.

Ne čudi što je glumac imao baš ovakav stav prema dobrim, odnosno lošim đacima jer za Glogovca uspeh je bio sporedan, a istina najvažnija. Nije mario za estradnu popularnost niti je pristajao na kompromise koji bi ugrozili njegov integritet. Umeo je da se šali na sopstveni račun, da sa blagom ironijom govori o ozbiljnim temama i da sve, čak i najteže životne situacije, oboji humorom.

Nebojša Glogovac je bio čovek koji je plenio svojom smirenošću i prirodnošću. Nije ga krasila samo glumačka harizma, već i posebna toplina u susretu sa ljudima. U društvu je umeo da razoruža neposrednošću, britkim humorom i lucidnim doskočicama. Bio je jedan od onih retkih umetnika koji nikada nisu morali da glume van scene – njegov karakter, stav i iskrena energija činili su ga podjednako upečatljivim i privatno i pred kamerama. Kolege su ga opisivale kao „čoveka koji nije znao da bude neiskren“, a publika ga je volela jer je uvek govorio jednostavno, ljudski i bez lažnog sjaja.

Igrao u brojnim domaćim filmovima i serijama, a neki od njih su: "Do koske", "Ubistvo s predumišljajem", "Bure baruta", "Porodično blago", "Nebeska udica", "Munje", "Kad porastem biću Kengur", "Hadersfild", "Klopka"...

A zanimljivo je da je glumčevo prvo pojavljivanje na televiziji bilo u kultnoj seriji "Priče iz Nepričave", 1981. godine.

Vest o njegovoj smrti objavljena je u februaru 2018. godine i potresla je region. Samo nekoliko meseci nakon što je saznao da je bolestan, publika je ostala bez jednog od najtalentovanijih glumaca svoje generacije.

