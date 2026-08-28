PRVA ŽENA MU UMRLA NA RUKAMA, KADA JE OSTAO BEZ MALOG SINA I DRUGE ŽENE, SRUŠIO MU SE SVET: Evo kako danas živi Džon Travolta

Holivudski superstar doživeo je brojne lične tragedije, uključujući gubitak dve važne žene u svom životu i sina.

U jednoj od najtežih životnih priča koje Holivud pamti, slavni glumac je godinama nosio niz gubitaka koji su ga oblikovali i slomili na najdubljem ličnom nivou - od rana iz mladosti, preko porodičnih tragedija, pa sve do smrti žene sa kojom je proveo veći deo života.

Glumac Džon Travolta se pre šest godina oprostio od svoje dugogodišnje supruge Keli Preston, koja je u 58. godini izgubila bitku sa rakom dojke. Iako je u filmskom svetu dugo nizao uspehe, njegova životna priča puna je bolnih gubitaka najmilijih.

"Džon se i dalje smatra oženjenim muškarcem i kaže da će Keli biti veran do smrti. Stalno priča o Keli. Tužno je, ali se zavetovao da će ostati u celibatu do kraja života. Da je sa drugom ženom, doživeo bi to kao preljubu i izdaju svoje supruge Keli", objasnio je pre nekoliko godina izvor za Radaronlajn.

Međutim, pre smrti svoje voljene supruge, Džon je preživeo još mnogo tragedija.

Prva žena mu je umrla na rukama

Na početku karijere bio je u vezi sa glumicom Dajanom Hajland, koja je bila 18 godina starija od njega. U svemu ju je oponašao, a ona mu je bila velika podrška. U trenutku kada je Džon snimao "Groznicu subotnje večeri", glumici je dijagnostikovan rak dojke. Dajana je podvrgnuta mastektomiji, ali rak se proširio po celom telu i samo tri meseca nakon dijagnoze je preminula.

"Zapravo je umrla u njegovom naručju. A onda je morao da sedne u avion i ode u NJujork da snima 'Groznicu subotnje večeri' kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Vensli Klarkson, koji je o njemu napisao biografiju.

NJegova majka Helen otkrila je da ima rak dojke, ali je odlučila da to ne kaže sinu. Znala je kroz šta je prošao sa Dajanom, pa nije htela da prolazi kroz isto samo 18 meseci nakon što je ona umrla. Međutim, bolest nije dugo mogla da sakrije, pa je Džon ubrzo saznao strašnu istinu. Nakon osam meseci Helen je preminula i ostavila ogromnu prazninu u njegovom životu.

Tragična smrt najstarijeg sina

U dugom i srećnom braku Keli i Džon dobili su troje dece: Džeta, Elu i Bendžamina, a najstarije dete izgubili su 2009. godine tokom porodičnog odmora na Bahamima. Džet je bolovao od Kavasakijeve bolesti i imao je napade, a Travolta i Preston su više puta okrivili "razne hemikalije" za zdravstvene probleme sa kojima se njihov sin borio. Navodno je prilikom jednog napada pao i povredio glavu, a domaćica ga je u lošem stanju pronašla u kupatilu, nakon čega je pozvala pomoć, ali dok je stigao u bolnicu, Džet je proglašen mrtvim.

"To je najgore što mi se dogodilo u životu. Iskreno, nisam bio siguran da ću to preživeti", priznao je kasnije glumac.

Tek nakon njegove smrti otkriveno je da je bio autističan, što su glumci tada potvrdili, a zajednica roditelja dece sa autizmom ih je često kritikovala zbog skrivanja tih podataka.

Smrt druge žene ga je dotukla

Holivudski glumac i osam godina mlađa Keli upoznali su se 1987. godine na snimanju komedije "The Experts", dok je ona bila u braku sa glumcem Kevinom Gejdžom. Preston se udala za Gejdža 1985, ali su se dve godine kasnije razveli. Ubrzo je započela zajednički život sa Džordžom Klunijem, sa kojim je raskinula 1989. godine, a potom se verila za Čarlija Šina.

Čim je čuo da je slobodna, Džon Travolta je dao sve od sebe da osvoji Kelino srce.

Venčali su se u septembru 1991. godine, kada je Keli bila u trećem mesecu trudnoće. Venčao ih je sajentološki sveštenik, budući da su oboje bili pripadnici istoimene crkve. Taj brak nije bio priznat, pa su nekoliko dana kasnije imali i civilno venčanje na Floridi.

"Najdraža Keli, u moj život si donela troje najdivnije dece. Hvala ti. Volimo te i nedostaješ nam", napisao je glumac i priložio porodične fotografije nakon njene smrti.

Džona i Keli nisu pokolebale ni najveće tragedije, a glumac je nakon ženine smrti istakao da želi da tuguje za sebe i moli da se niko ne poistovećuje sa njim. Posle njene smrti maksimalno se posvetio deci, piše Story.hr.

(Story.hr/Blic Žena)

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