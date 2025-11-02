Oglas
ROBERT ENGLUND DOBIO ZVEZDU NA BULEVARU SLAVNIH: Svi ga pamte po zastrašujućoj ulozi

Sedamdesetosmogodišnji glumac, koji je školovan u pozorišnoj tradiciji, iza sebe ima bogatu karijeru pojavio se u više od 80 filmova, brojnim televizijskim serijama i imao bezbroj gostujućih uloga.

1762070801_profimedia-1049501227.jpg
Foto: Profimedia
Legendarni glumac Robert Englund, poznat po ulozi zastrašujućeg Fredija Krugera u kultnom horor serijalu „A Nightmare on Elm Street“, dobio je svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, i to simbolično baš na Noć veštica.

"Volim miris čokoladnih bombona sa kikiriki puterom ujutru. Srećna Noć veštica!“, rekao je Englund okupljenoj publici tokom ceremonije.

Od detinjstva do Holivuda

Englund je rođen u Glendejlu u Kaliforniji, a svoju prvu glumačku radionicu pohađao je sa samo 12 godina slučajno, preko prijatelja, ali upravo tada je otkrio svoju ljubav prema glumi.

Nakon što je završio školovanje na američkom ogranku Kraljevske akademije dramske umetnosti na Ouklend univerzitetu u Detroitu, proveo je nekoliko godina na istočnoj obali igrajući u klasičnim pozorišnim komadima.

Po povratku u Kaliforniju, odmah je dobio prvu ulogu za koju je konkurisao, u filmu „Buster and Billie“.

Kako je Fredi Kruger oživeo

Režiser i scenarista Ves Krejven u početku nije planirao da Fredija Krugera igra profesionalni glumac — već krupan kaskader. Ipak, odlučio je da pruži priliku Englundu, čiji je izrazita mimika i teatralna energija stvorila jednog od najpoznatijih horor likova svih vremena.

Film „A Nightmare on Elm Street“ postigao je ogroman uspeh, dobio sedam nastavaka i prerastao u međunarodni fenomen sa gotovo kultnim obožavaocima širom sveta.

Tokom ceremonije na Holivudskoj stazi slavnih, Robert Englund se dirljivo obratio publici koja ga je dočekala gromoglasnim aplauzom:

"Ne bih bio ovde bez fanova“, rekao je. „Koliko vidim, svi ste stigli, a uskoro ćete verovatno početi da kucate na vrata tražeći bombone i kikiriki puter kuglice, ali hvala vam što ste došli…“

NJegove reči izazvale su osmehe i tople reakcije publike, potvrđujući da je Fredi Kruger  i 40 godina kasnije i dalje jedan od najvoljenijih i najstrašnijih likova u istoriji horora.

(Kurir)

