SAMO JOJ JE JOŠ OVO FALILO: "KAKO je ova devojka model? Je li ovo šala?!" Javnost uzela na zub ćerku Nikol Kidman!

Iako je 17-godišnjoj manekenki trebalo mnogo hrabrosti da u ovako teškom trenutku za njenu porodicu dođe na Nedelju mode komentatori nisu imali milosti.

Proteklih dana svetski mediji su pisali o razvodu glumice Nikol Kidman i muzičara Kita Urbana, a u tako složenoj porodičnoj situaciji njihova starija ćerka morala je da stane pod svetla reflektora.

Sandej Rouz Kidman Urban, koja već neko vreme gradi karijeru u modelingu, prošetala je juče pistom na reviji modne kuće Dior na Nedelji mode u Parizu, prvoj na kojoj je kao kreativni direktor svoju viziju Diora predstavio Džonatan Anderson.

Sedamnaestogodišnja manekenka je nosila duboke crne pantalone širokih nogavica i sivu, drapiranu bluzu, dok je ozbiljnog izraza lica šetala pistom.

Kao i prošli put kad se našla na pisti, Sandej Rouz se suočava s reakcijama da je još jedna "beba nepotizma" i da je dobila posao samo zato što je dete zvezda, pa komentatori nisu imali milosti ni dok se njeni roditelji rastaju posle 19 godina braka.

"Nikol je od mladosti imala prelepo lice. Nažalost, njene ćerke su slika i prilika oca", "Kako je ova devojka model? Ozbiljno, je li ovo šala?! Nek je Bog u pomoći pravim modelima koji traže posao", "Jadna Sandej Rouz ima lice za radio", "Zar modeli ne treba da budu lepi?"... neki su od komentara na Iksu.

Ko je starija ćerka Nikol Kidman i Kita Urbana?

Sandej Rouz Kidman Urban je rođena 7. jula 2008. godine u Nešvilu, a kao devojčica se okušala u glumi.

Najpre se pojavila kao učenica u nekim scenama serije njene majke "Nevine laži", pa je "pozajmila glas" jednom liku u filmu "The Angry Birds 2", da bi se potom pojavila u jednoj epizodi majčine serije "Slom".

Oduvek je želela da bude manekenka, a Nikol Kidman je ćerku pustila da okuša sreću u modelingu tek nakon što je napunila 16 godina, jer je smatrala da je tek tada bila dovoljno odrasla.

Tog pravila se nije držala kad je u pitanju Urbanova i njena mlađa ćerka Fejt Margaret, koja je nedavno snimila reklamu s mamom iako ima 14 godina.

Kako je Sandej Rouz otkrila u intervjuu koji je u avgustu dala za časopis Nylon, njeni roditelji su se trudili da ona ostane nogama čvrsto na zemlji i da joj škola ostane glavni prioritet u životu.

Ona priznaje da joj se isprva ta pravila nisu dopala, ali je sada "zaista srećna zbog njih jer joj čuvaju dobro raspoloženje".

Pistom je prvi put prošetala na reviji modne kuće Miu Miu, tokom Nedelje mode u Parizu 2024, a reakcije su i tada bile negativne i uglavnom se komentarisalo da je ona još jedna "nepo beba" koja uspeva u poslu zahvaljujući uspešnim roditeljima.

