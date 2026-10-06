SELENA GOMEZ O ZDRAVSTENIM PROBLEMIMA: "Ne mogu da iznesem trudnoću i rodim sopstvenu decu"

Selena Gomez je otvoreno govorila o želji da postane majka i o tome šta bi za nju značila trudnoća.

Zvezda serije „Čarobnjaci sa Vejverli Plejsa” ranije je otkrila da ne može bezbedno da iznese trudnoću i rodi sopstvenu decu zbog zdravstvenih problema koje ima. Kako je rekla, trudnoća bi mogla da ugrozi kako njen život, tako i život bebe.

- Nikada ranije ovo nisam rekla, ali nažalost ne mogu da iznesem trudnoću i rodim sopstvenu decu. Imam brojne zdravstvene probleme koji bi ugrozili i moj život i život bebe. To je bila činjenica sa kojom sam morala da se pomirim i zbog koje sam neko vreme tugovala - rekla je ona u intervjuu za "Vanity Fair".

Seleni je dijagnostikovan lupus, autoimuna bolest kod koje imuni sistem napada sopstvena tkiva organizma, a to stanje je na kraju dovelo do toga da joj 2017. godine bude transplantiran bubreg.

Godine 2022. takođe je govorila o tome kako lekovi koje uzima za bipolarni poremećaj mogu predstavljati problem kada je reč o trudnoći.

Ipak, Selena je jasno stavila do znanja da činjenica da ne može sama da iznese trudnoću ne menja njene ciljeve, navela je usvajanje i surogat-majčinstvo kao mogućnosti i istakla da je zahvalna što te opcije postoje za ljude koji žele da postanat roditelji.

- Smatram blagoslovom to što postoje divni ljudi spremni da budu surogat-majke ili da usvoje decu, a obe te opcije su za mene velike mogućnosti. Zbog toga sam zaista zahvalna na tim alternativnim putevima za one koji neizmerno žele da postanu roditelji. Ja sam jedna od tih osoba. Radujem se tom putovanju i tome kako će ono izgledati, mada će se verovatno razlikovati od uobičajenog. Na kraju krajeva, nije mi važno. Biće moje. Biće to moja beba - navela je za pomenuti časopis.