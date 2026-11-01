RAZVELA SE KSENIJA BUJIŠIĆ: Tačka na ljubav nakon 7 godina

Voditeljka Ksenija Bujišić se u poslednje vreme povukla iz javnosti, te je u potpunosti posvećena deci.

Voditeljka Ksenija Bujišić se razvela. Ona je sedam godina bila u vezi sa Miljanom Banićevićem sa kojim ima dvoje dece, a prema pisanju Kurira, odlučila je da stavi tačku na taj odnos.

Ksenija je prisutna na ekranima od kada je bila dete, ali se u poslednje vreme gotovo potpuno povukla iz javnosti i maksimalno posvetila odgajanju ćerke i sina.

Ona je temu razvoda kratko prokomentarisala, rekavši da je ta zajednica zapravo odavno završena.

- Da, istina je da je vanbračna zajednica završena odavno. O svom privatnom životu ni tokom trajanja vanbračne zajednice nisam puno pričala, pa ne vidim razlog da sada govorim o nečemu čemu je došao kraj - rekla je Ksenija za Kurir.