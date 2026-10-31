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"IZGLEDA KAO DA IMA 65 GODINA": Najnovije fotografije slavne pevačice izazvale oštru raspravu - oglasila se i ona (FOTO)

Slavna Pink je uslikana u opuštenom izdanju dok šeta psa, a fotografije su izazvale buru na mrežama.

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Foto: Anna KURTH / AFP / Profimedia
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Ališa Mur, poznatija kao Pink, poznata je po tome što odbija botoks i filtere i neguje prirodan izgled.

Ima 47 godina i ponosna je na tu činjenicu, s toga ne želi da izgleda mlađe i potpuno je sigurna u sebe.

Ona je nedavno uslikana u veoma ležernom izdanju, Šetala je psa u trenerci, a na glavi je imala maramu. Ovaj prizor je pokrenuo lavinu na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by P!NK (@pink.fanzz)

Dok su mnogi komentarisali kako izgleda starije nego što jeste, drugi su stali u njenu odbranu.

"Izgleda kao da ima 65 godina", glasio je jedan od njih, koji je pokrenuo raspravu.

Bilo je i onih koji su je branili: jedan korisnik je s pravom upitao: "Zašto su ljudi iznenađeni što 47-godišnja žena bez šminke izgleda kao 47-godišnja žena bez šminke".

Oglasila se i sama Pink koja je istakla da izgleda neverovatno.

"Najbolja fotografija. O čemu svi uopšte pričaju? Izgledam neverovatno, i može se videti da sam se trudila. Probudila sam se i rekla: 'Danas ću pokazati neverovatan izgled.' I jesam".

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