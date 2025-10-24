SESTRE KRALJICE ELIZABETE PROGLAŠENE MRTVIMA I POSLATE NA PSIHIJATRIJU: Bolovale su od retkog poremećaja, a krili su ih više od pola veka (FOTO)

Priča o Nerisi i Ketrin Bouz-Lajon, sestrama kraljice Elizabete II, koje su skrivane u psihijatrijskoj ustanovi i proglašene mrtvima, otkrivena je tek posle pola veka.

Godine 1987. britanski tabloid The Sun objavio je priču koja je šokirala javnost. Umesto očekivane drame o braku princa Čarlsa i princeze Dajane, otkrivena je mračna tajna o rođakama kraljice Elizabete II — Nerisi i Ketrin Bouz-Lajon, ženama koje su, iako proglašene mrtvima, zapravo bile žive i skrivane od sveta više od pola veka.

NJihova sudbina, isprepletana s kraljevskom lozom, postala je simbol porodične sramote koju su pokušali da izbrišu iz istorije — sve dok istina nije isplivala na površinu.

The mentally disabled hidden cousins of Queen Elizabeth I. Nerissa Jane Irene Bowes-Lyon (1919-1986, left) and Katherine Juliet Bowes-Lyon (1926-2014, right) pic.twitter.com/MgjJaFkCzP — Jessica (@JessicaJonessi) May 7, 2023

Skrivene naslednice kraljevske krvi

Nerisa i Ketrin Bouz-Lajon bile su ćerke Džona Herberta Bouz-Lajona, brata kraljičine majke, što ih je činilo bliskim rođakama same kraljice Elizabete II. Iako nisu imale titule, pripadale su porodici s dubokim korenima u britanskoj aristokratiji.

Obe su rođene s ozbiljnim razvojnim poteškoćama, a nakon smrti oca 1930. godine, majka ih je poslala u psihijatrijsku ustanovu Rojal Erlsvud u Redhilu, Sari. Tamo su provele decenije — daleko od očiju javnosti i bez ikakvog kontakta s ostatkom porodice.

NJihova dijagnoza nikada nije zvanično objavljena, ali su, prema tadašnjoj terminologiji, proglašene „imbecilima“, što je u to vreme bio uobičajen i krajnje nehuman medicinski izraz.

Lažirane smrti i tišina palate

Prema porodičnim zapisima, Nerisa je „umrla“ 1940. godine, a Ketrin 1961. godine. Međutim, kada su novinari The Suna 1987. počeli da istražuju priču, otkrili su da je Nerisa u tom trenutku već bila preminula — ali 1986. godine, u 66. godini života, dok je Ketrin i dalje bila živa.

Nerisa je, navodno, sahranjena u neobeleženom grobu, označenom samo brojem i imenom, dok je Ketrin ostala u ustanovi do njenog zatvaranja 1997. godine. Nakon toga premeštena je u dom u Sariju, gde je preminula 2014. godine, u 87. godini.

Vest je izazvala ogroman skandal jer je kraljevska porodica optužena da je izbrisala dve žene iz sopstvene istorije, lažirajući njihove smrti i prećutkujući njihovo postojanje.

„Ostavljene u ludnici“ – svedočanstva osoblja

U dokumentarcu Kraljičini skriveni rođaci iz 2011. godine, bivše medicinske sestre iz ustanove Erlsvud svedočile su da kraljevska porodica nikada nije posetila Nerisu i Ketrin, niti im je poslala rođendanske čestitke ili poklone — običaj koji je inače bio obavezan za sve članove kraljevske loze.

Remembering Nerissa Jane Irene and Katherine Juliet Bowes-Lyon, disabled cousins of the queen who were confined to a hospital, registered dead, and never visited or written to by the queen. When Nerissa passed, only a plastic marker was on her grave. May they rest in peace pic.twitter.com/YzxV5fS6Mp — El 🍉🚂 (@ellasrhapsody) September 9, 2022

Na Nerisinoj sahrani, prema njihovim rečima, prisustvovale su samo medicinske sestre. Tek kada je otkriveno da je Ketrin živa, građani širom Britanije počeli su da šalju cveće i poruke podrške.

Odbrana palate i porodične tvrdnje

Pod pritiskom javnosti, Bakingemska palata je izdala kratko saopštenje:

„Kraljica je upoznata sa slučajem, ali nemamo komentar. To je stvar porodice Bouz-Lajon.“

U odbranu se oglasila i nećaka sestara, lejdi Elizabet, koja je tvrdila da nije bilo pokušaja zataškavanja, već da su sestre redovno posećivane i lepo zbrinute. Međutim, te tvrdnje bile su u potpunoj suprotnosti sa iskazima osoblja iz doma.

In real life the headlines did get out—in 1987, when The Sun broke the news that two of Queen Elizabeth's first cousins, Katherine and Nerissa Bowes-Lyon, were secretly placed in the Royal Earlswood mental hospital in 1941, when Katherine was 15 and Nerissa was 22.Nov 15, 2020 pic.twitter.com/XYgZQ1x2tu — Stacy Baker (@luckylilac11111) June 14, 2021

Mračna porodična genetika

Britanski mediji kasnije su pisali da su problemi sa mentalnim zdravljem postojali i u drugim granama porodice Bouz-Lajon. Tri ćerke rođene sestre majke Nerise i Ketrin takođe su živele u istom domu zbog sličnih poteškoća, što je podgrejalo teorije o genetskom poremećaju koji je porodica želela da sakrije — da bi se očuvao „besprekoran“ imidž kraljevske krvi.

Netflix oživeo zaboravljenu priču

Priča o Nerisi i Ketrin ponovo je uzdrmala javnost kada je prikazana u četvrtoj sezoni popularne serije Kruna (The Crown). U seriji je prikazano kako su sestre skrivene kako bi se sprečilo da njihovo stanje „baci senku“ na integritet monarhije.

„NJihova bolest, njihova imbecilnost — sve bi to dovelo u pitanje integritet krvne loze. Možeš li da zamisliš naslove kada bi to isplivalo na videlo?“, kaže u seriji kraljica majka, koju tumači Merion Bejli.

