"ŠINULA ME JE DNEVNIKOM U GLAVU": Kako je izgledao prvi poljubac Andrije Miloševića? (VIDEO)

Urnebesni odgovori Andrije Miloševića će vas nasmejati do suza.

Glumac Andrija Milošević gostovao je u sedamnaestoj epizodi emisije "Bindž" u kojoj je govorio o svom detinjstvu, odrastanju, karijeri i privatnom životu, ali je sa nama odigrao i nekoliko igrica.

Jedna od njih je bila odgovaranje na leksikonska pitanja, od čega smo najzanimljiviji odgovor dobili kada smo ga pitali kako je izgledao njegov prvi poljubac.

- To je bilo u osnovnoj školi. Zvala se Sandra. Bila je mnogo slatka. Imala je crnu kosu. Ja sam je poljubio u glavu, jer sam bio zaljubljen u nju. Ali nisam samo ja, nego i moj najbolji drug Dado Cerović. Međutim, on je bio popularan tad u školi. Imao je neke velike, plave oči i svirao je gitaru, ipak je imao prednost u odnosu na mene. Sećam se, ja sam Sandru nešto malo poljubio u glavu i ona me je šinula nekim dnevnikom. Udarila me u glavu nekom knjigom. Eto to mi je prvi poljubac davno zaboravljen - rekao je Andrija u emisiji "Bindž".

Između koga je morao da bira i za koga se opredelio u igrici "ILI-ILI" pogledajte u videu ispod.

Ceo intervju sa Andrijom možete pogledati u videu ispod, kao i na našem Jutjub kanalu.

Iz nedelje u nedelju u podkastu "BINDŽ" kompanije Novosti, novinarke Isidora Čolaković i Katarina Filipović pričaće sa glumicama i glumcima - o karijeri, odrastanju, ljubavi, načelima kojima se vode kroz život, intimi...

