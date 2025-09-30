SLAVNI GLUMAC OPTUŽEN ZA UBISTVO KOMŠIJSKOG PSA: Izdat nalog za hapšenje

Tajriz Gibson je tražen od strane policije u Atlanti, Džordžija, zbog istrage o okrutnosti prema životinjama.

Glumac i pevač Tajriz Gibson (46) tražen je od strane policije u Atlanti, Džordžija, zbog istrage o okrutnosti prema životinjama.

Glumac iz franšize "Fast & Furious", ima izdat nalog za hapšenje nakon što je pas njegovog komšije pronađen mrtav. Prema izveštaju WSBTV News, Služba za zaštitu životinja okruga Fulton povezala je jednog od njegova četiri psa rase Cane Corso sa smrtonosnim incidentom.

Veruje se da je Gibson često dozvoljavao svojim psima da "slobodno lutaju", a na kraju je jedan od njih napao psa njegovog komšije, Harisona Parkera - petogodišnjeg psa rase Cavalier King Charles Spaniel po imenu Henri, navodi Daily Mail.

Kapetanka Nikol Dvajer izjavila je da su 18. septembra primili poziv od Parkera, koji je pustio Henrija u dvorište ograđeno „nevidljivom ogradom“. Vratio se samo nekoliko minuta kasnije i zatekao psa mrtvog, sa ranama koje su izgledale kao ubodi od drugog psa.

Kapetanka Dvajer je rekla: "To je nemar s njegove strane, kao vlasnika kuće i životinja - samo ih je puštao da slobodno lutaju. A sada su ubili jednu nevinu životinju."

Prema izveštaju CBS-a, "sigurnosne kamere su pokazale kako Gibsonovi Cane Corso psi grebu po vratima preko puta nekoliko minuta pre napada."

Parkerov poziv nije bio jedini koji je policija primila u vezi s Gibsonovim psima. U nedelji pre Henrijeve smrti, zabeleženo je najmanje pet prijava zbog njegovih pasa koji su se slobodno kretali po naselju.

Veruje se da je Gibson trenutno u Dubaiju, gde uzima "mentalni odmor" koji bi trebalo da traje do novembra. Tokom vikenda, pevač hita "How You Gonna Act Like That" objavio je Instagram video iz vile s pogledom na okean, uz poruku:

"Moj toliko potreban oporavak mentalnog zdravlja počinje sada! Biću odsutan do novembra. Mir." U opisu objave je napisao: "Da… spržen sam."

U nedelju je podelio i grupnu fotografiju uz natpis: "Nećemo da upoređujemo utiske... Ova nedelja je bila doslovno savršena."

Prema navodima CBS-a, Tajriz Gibson je 22. septembra izjavio da će predati svoje pse Službi za zaštitu životinja. Međutim, kada su zvaničnici došli da preuzmu životinje, glumac je zatražio još "tri ili četiri dana da odluči". Upozoren je da će, ukoliko ne preda pse, biti izdat nalog za pretres. Pošto je odbio da ih preda, odeljenje je pribavilo nalog za pretres njegove imovine, kao i nalog za hapšenje zbog okrutnosti prema životinjama.

Kapetanka Dvajer je izjavila da Gibson nije bio kod kuće kada je policija stigla - a psi su u međuvremenu bili premešteni.

