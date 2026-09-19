SLOBODAN ŠARENAC JE U BRAKU SA SLAVNOM KOŠARKAŠICOM: Za reprezentaciju odigrala 81 utakmicu i nizala je velike uspehe

Jovanu Memedoviću Slobodan Šarenac stiže kao pojačanje u "Poteri". Dolazak u kviz za njega predstavlja "novi par cipela" u profesionalnom smislu.

Slobodan Šarenac novi je voditelj čuvenog kviza "Potera", a iza sebe ima bogatu karijeru u sportskom i televizijskom novinarstvu.

"Potera" od 5. oktobra donosi značajne novine na Prvom programu RTS-a, što podrazumeva i češće emitovanje, pojačanje u voditeljskom timu i nove tragače. Umesto dosadašnjeg jednog termina nedeljno, kviz će se emitovati čak četiri puta nedeljno, od ponedeljka do četvrtka u 21 čas na RTS 1.

Jovanu Memedoviću, koji je voditelj već 13 godina, Slobodan Šarenac stiže kao pojačanje. Kako je između ostalog Šarenac istakao, dolazak u kviz za njega predstavlja "novi par cipela" u profesionalnom smislu i izazovan trenutak u karijeri.

Porede ga s Memedovićem

Dobro poznata internet šala da su Jovan Memedović i Slobodan Šarenac zapravo ista osoba nedavno je dobila novi zaplet, i to u "Superpoteri".

Nedavnu epizodu otvorila je neočekivana zamena voditelja. Šarenac je "greškom" stigao u studio "Superpotere", dok se Memedović u isto vreme našao u studiju "Šarenice".

Međutim, sudeći po reakciji tragača, pogrešan voditelj uopšte nije bio problem. Šarencu su se bez mnogo razmišljanja obraćali sa "Jovane“ i nastavili kao da je sve na svom mestu.

Tako se ekipa "Superpotere" pridružila poznatoj internet "debati“ o sličnosti dvojice voditelja, koja već godinama izaziva komentare i šale na društvenim mrežama. Ovoga puta, čini se, bilo je dovoljno samo da zamene studije i gotovo niko nije primetio razliku.

Izgleda da su Memedović i Šarenac rešili da se i sami uključe u dobro poznatu šalu sa društvenih mreža i pokažu kako izgleda kada njihova čuvena "zamena identiteta“ zaista zaživi na malim ekranima.

Ko je Slobodan Šarenac?

Slobodan Šarenac rođen je 1968. godine u Beogradu. Jedan je od najpoznatijih srpskih sportskih novinara i televizijskih voditelja.

Novinarsku karijeru započeo je 1990. godine na Trećem kanalu RTS-a prenoseći utakmice američke koledž košarke i NBA lige, da bi četiri godine kasnije prešao na Prvi i Drugi program RTS-a.

Pored sportske redakcije, Šarenac je ostvario veliku popularnost i kao dugogodišnji voditelj vikend-emisije "Šarenica".

U braku je sa nekadašnjom uspešnom košarkaškom reprezentativkom Anđelijom Arbutinom, sa kojom ima dve ćerke, a publika ga često pamti i po impresivnoj visini od više od dva metra.

Iako je Arbutina dugo u penziji, i dan-danas se prepričavaju njeni uspesi, a ono po čemu je, između ostalog, i ostala poznata jesu Olimpijske igre u Seulu 1988. godine, kada je postigla koš za pobedu u polufinalu protiv Australije i Jugoslaviju odvela u finale protiv SAD.

U nacionalnom dresu je odigrala čak 81 utakmicu, a pomenuti koš joj je obeležio reprezentativnu karijeru. Na Olimpijadama, svetskim i evropskim prvenstvima osvojila je čak četiri srebrne medalje.

Danas se u javnosti pojavljuje kao stručni komentator, a često je uživo u programu baš sa mužem.

(Kurir)

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