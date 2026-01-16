ŠON PEN UŽIVA U LJUBAVI SA OSOBOM ZA KOJU SVI MISLE DA JE - MUŠKO! Da li OVE fotografije upućuju da je transrodna osoba?

Šon Pen ponovo je u centru pažnje zbog veze sa 34 godine mlađom Valerijom Nikov. Nakon pojavljivanja na Zlatnom globusu, par je izazvao lavinu komentara, uvreda i spekulacija na društvenim mrežama o njenom izgledu, polu i velikoj razlici u godinama

Nakon burne emotivne prošlosti i tri propala braka, Šon Pen (65) ponovo je tema svetskih medija – ali ne zbog nove filmske uloge ili političkog angažmana, već zbog veze koja je izazvala lavinu komentara i kontroverzi na društvenim mrežama.

Pojavljivanje na Zlatnom globusu u svom prepoznatljivom stilu

Glumac se nedavno pojavio na 83. dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu kao deo glumačke ekipe filma One Battle After Another, koji je zabeležio zapažen uspeh na prestižnoj ceremoniji. Pen je i ovog puta ostao veran svom imidžu – nekonvencionalan, pomalo buntovan i potpuno ravnodušan prema pravilima.

Tokom cele večeri nije ispuštao cigaretu iz ruke, iako je pušenje na ovakvim događajima strogo zabranjeno. Dok su mu jedni zamerili na kršenju protokola, drugi su to opravdavali rečima da je Šon Pen oduvek bio takav – neko ko ne pristaje na nametnute norme.

Šetnja sa devojkom koja je zapalila mreže

Pravu buru izazvale su fotografije na kojima je Pen viđen u šetnji sa svojom devojkom Valerijom Nikov. U jednoj ruci cigarera, u drugoj njena ruka – prizor koji je momentalno preplavio društvene mreže.

NJih dvoje nisu pošteđeni kritika. Isprva su komentari bili fokusirani na ogromnu razliku u godinama, jer je Valerija čak tri i po decenije mlađa od slavnog glumca. Međutim, situacija je eskalirala nakon što se pojavila njena fotografija bez šminke.

Brutalni komentari i optužbe bez granica

Društvene mreže preplavili su surovi i često uvredljivi komentari:

„Ja sam mislila da je sa sinom“, „Zar to nije njegov sin?“, „Nema šanse da je ona žena“, „Na slici su dva muškarca“, „Lejdiboj sa Tajlanda“, „Sigurno je transvestit“, „Izgleda kao muškarac“, „U najmanju ruku – transrodna osoba“.

Mnogi nisu imali ni trunku zadrške, a Valerijin izgled postao je glavna meta javnog linča.

Razlika u visini kao novi povod za spekulacije

Komentari su se nastavili i na račun njihove visine. Iako zvanični podaci kažu da je Šon Pen visok 173 centimetra, a Valerija Nikov 177, i ovaj detalj dodatno je podgrejao teorije i podsmehe.

Neki su je poredili sa Baronom Trampom, sinom Donalda i Melanije Tramp, dok su oni blaži u ocenama tvrdili da u određenim trenucima i sa šminkom podseća na Kendal Džener.

Veza koja traje od 2024. godine

Par se prvi put pojavio zajedno tokom 2024. godine, a od tada su viđeni na različitim krajevima sveta. Uprkos konstantnim kritikama i podsmehu, deluje da se ne obaziru previše na komentare i da nastavljaju da žive po sopstvenim pravilima.

Ako se pogleda Penova ljubavna istorija, veza sa znatno mlađom partnerkom ne predstavlja iznenađenje. Tokom godina bio je u vezama sa mlađim ženama – 2023. godine povezivan je sa ukrajinskom glumicom Olgom Korotjajevom, zatim sa koleginicom Kristin Vig, ali i sa oskarovkom Šarliz Teron.

Razlika u godinama uvek je bila prisutna, samo u različitim razmerama.

Tri braka i burna prošlost

Šon Pen se ženio tri puta. Od 2020. do 2022. bio je u braku sa Lejlom Džordž. Najduži brak imao je sa Robin Rajt, sa kojom je bio od 1996. do 2010. godine. NJegova prva supruga bila je Madona – brak koji je započeo 1985, a završio se četiri godine kasnije.

Iz braka sa Robin Rajt ima ćerku Dilan i sina Hopera. Dodatnu pažnju izaziva činjenica da je Dilan praktično vršnjakinja Valerije Nikov, što je dodatno podstaklo komentare da Pen danas izgleda kao da je u vezi sa osobom koja bi mu po godinama mogla biti ćerka.

Razlika od 34 godine koja ne prolazi nezapaženo

Valerija Nikov ima 30 godina, što znači da je od svog partnera mlađa čak 34 godine. Upravo ta razlika pokrenula je glasine da deluju poput oca i ćerke, pa čak i dede i unuke, kako su neki zlonamerni komentatori bez ustručavanja pisali.

Gluma – jedino oko čega se svi slažu

Dok se privatni život Šona Pena nemilosrdno secira, jedno mu se gotovo jednoglasno priznaje – glumački talenat. I kritičari sa društvenih mreža i oni zvanični daleko su blagonakloniji prema njegovom profesionalnom radu nego prema emotivnim izborima.

Da li je ovo konačno smirenje ili još jedna prolazna ljubav?

Posle tri braka i niza veza, ostaje pitanje da li će se Šon Pen konačno skrasiti u sedmoj deceniji života ili je u pitanju još jedno poglavlje koje će se završiti raskidom i novom ljubavlju. Do tada, on i Valerija Nikov ostaju pod lupom javnosti – često bez ikakve mere, ali uz nesmanjeno interesovanje.

(Stil)

BONUS VIDEO: