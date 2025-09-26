SPECIJALITET ČUVENE GLUMICE: Recept Sofije Loren će vas osvojiti za sva vremena

Recept za pitu sa spanaćem i tikvicama koja će vas osvojiti na prvi zalogaj
Čuvena italijanska glumica, Sofija Loren, važi za jednu od najboljih i najlepših. Međutim, osim po svojim ulogama i bezvremenskoj lepoti, poznata je i kao veliki gurman.
Često je isticala da joj je omiljeno jelo testenina, a mi vam sada otkrivamo Sofijin recept za pitu sa tikvicama i spanaćem.
Pita sa spanaćem i tikvicama - sastojci:
100 g prosa
300 ml vode
so, biber
kumin
1 tikvica
350 g spanaća
3 čena belog luka
4 kore od heljde
Pita sa spanaćem i tikvicama - priprema:
Skuvajte proso. Koliko prosa 3 puta više vode. Kuvajte 20 minuta. Zatim dodajte tikvice u tiganj sa uljem, spanać ili blitvu, pa posolite, pobiberite, dodajte beli luk i skuvani proso, malo prokuvajte.
Na prvu koru nanesite ulje, a na drugu ulje i fil, umotajte, stavite u nauljen pleh, premažite uljem i pecite na 180°C nekih 30 minuta.
(Informer)
