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STIL JELENE ĐOKOVIĆ PONOVO U CENTRU PAŽNJE: Ovog puta nosi patike Rodžera Federera (FOTO)

Nova fotografija Jelene Đoković je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

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Foto: Profimedia/ GONZALEZ OSCAR
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Jelena Đoković je novom objavom na društvenoj mreži Instagram pokazala jedno od svojih opuštenih izdanja - u trenerci i patikama, daleko od elegantnih kombinacija u kojima je obično viđamo u poslednje vreme. 

Ipak, i u sportskom izdanju upsela je da zadrži prepoznatljiv, jednostavan stil, a jedan komad na njoj je posebno privukao pažnju - patike brenda Rodžera Federera. 

Jelena je uz beli komplet trenerke ponela i bele patike i time upotpunila celokupni sportski izgled. 

- Nije da me nije čekao kod kuće... ali sam ipak morala da požurim do Tajms skvera da ga upoznam! Tako sam ponosna - piše u opisu fotografije iz NJujorka dok rukom pokazuje na reklamu na kojoj se nalazi njen suprug, Novak Đoković. 

 

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