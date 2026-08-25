STIL JELENE ĐOKOVIĆ PONOVO U CENTRU PAŽNJE: Ovog puta nosi patike Rodžera Federera (FOTO)

Nova fotografija Jelene Đoković je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Jelena Đoković je novom objavom na društvenoj mreži Instagram pokazala jedno od svojih opuštenih izdanja - u trenerci i patikama, daleko od elegantnih kombinacija u kojima je obično viđamo u poslednje vreme.

Ipak, i u sportskom izdanju upsela je da zadrži prepoznatljiv, jednostavan stil, a jedan komad na njoj je posebno privukao pažnju - patike brenda Rodžera Federera.

Jelena je uz beli komplet trenerke ponela i bele patike i time upotpunila celokupni sportski izgled.

- Nije da me nije čekao kod kuće... ali sam ipak morala da požurim do Tajms skvera da ga upoznam! Tako sam ponosna - piše u opisu fotografije iz NJujorka dok rukom pokazuje na reklamu na kojoj se nalazi njen suprug, Novak Đoković.