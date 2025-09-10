Oglas
Supruga Brusa Vilisa odgovorila na kritike zbog premeštanja glumca u dom: "To je bila najbolja odluka"

Ema Heming Vilis se suočila sa brojnim kritikama nakon što je objavila da je Brusa Vilis sada u domu za staranje

Foto: Profimedia
Zvezdi filma "Umri muški", Brusu Vilisu, dijagnostikovana je frontotemporalna demencija 2023. godine, a njegova supruga Ema Heming sada je govorila o izazovima brige o njemu.

Ema Heming, supruga Brusa Vilisa, čvrsto stoji iza kritika zbog odluke da glumca iseli iz porodičnog doma dok se bori sa frontotemporalnom demencijom.

- To je bila najbezbednija i najbolja odluka - ne samo za Brusa, već i za naše dve mlade devojčice. I, znate, to zaista nije predmet rasprave - rekla je Ema tokom emisije "Dobro jutro, Amerika" i naglasila da je taj potez u najboljem interesu za njenog supruga i njihove ćerke Mejbel (13) i Evelin (11). 

Ema je objasnila da Vilisov život u drugoj kući sa stalnim timom za negu osigurava da su njegove potrebe zadovoljene 24 sata dnevno, a istovremeno štiti dobrobit njihovih ćerki.

- Sada znam da Brus ima najbolju negu 100% vremena. NJegove potrebe su zadovoljene 100% vremena, kao i potrebe naših dve mlade ćerke. Tako da neću pričati o tome.“

Podsetimo, Brusu je 2023. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija, stanje koje utiče na jezik i ličnost i dovodi do postepenog kognitivnog pada. 
 

