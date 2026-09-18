„SVE MU JE KRENULO KADA JE DOŠAO VASILIJE“: Milenko Pavlov o porodičnoj tragediji koja ih je pratila generacijama

Milenko Pavlov u podkastu "Životna priča" otvoreno je govorio o porodičnom prokletstvu koje je, kako smatra, pogodilo njegovog sina Ivana

Glumac Milenko Pavlov (76) iza sebe ima dva braka i sina jedinca Ivana, kojeg je dobio u braku sa prvom suprugom Nadom. Iako je tokom bogate glumačke karijere tumačio brojne uloge, njegov život van scene doneo mu je iskustva koja se ne mogu napisati u scenariju.

Radoznao po prirodi, glumac Milenko Pavlov oduvek je imao potrebu da razume i ono što se ne može lako objasniti, pa se tokom života susretao i sa ljudima i pričama koje su izlazile iz okvira svakodnevnog. Jedna od njih odnosi se na porodično prokletstvo za koje veruje da je pogodilo njegovog sina, ali i za čoveka kod kojeg je svojevremeno potražio odgovor i pomoć. O toj neobičnoj porodičnoj priči Milenko je otvoreno govorio u podkastu "Životna priča".

"Imali smo to porodično prokletstvo, to smo razrešili. Udarilo je na mog sina. Međutim, otkako je dobio sina Vasilija, potpuno je drugi čovek, divan, sjajan, emotivan", rekao je Pavlov.

Kako kaže, Ivan je svojevremeno doživeo veliki poslovni slom, i to nakon perioda u kom mu je sve išlo veoma dobro. Pre više od deset godina imao je firmu, radio za hotele i bavio se snabdevanjem, a mesečno je zarađivao između 5.000 i 10.000 evra.

"Kad smo se čuli, rekao mi je: 'Nemam ništa.' Radnici su ga krali, ostao je bez svega, propao je finansijski", ispričao je Milenko.

Umesto da u tom trenutku sina posmatra kao čoveka koji je izgubio sve, Pavlov je u padu video priliku za novi početak.

"Rekao sam mu: 'Odlično, sad idemo iz početka.' I evo ga, krenulo je, super, deca... A to prokletstvo je provereno", rekao je glumac.

Milenko je potom ispričao i kako je, u potrazi za odgovorima, svojevremeno otišao kod čoveka za kojeg su ljudi verovali da može da vidi ono što drugi ne mogu. Susret mu je, kaže, ostao duboko urezan u sećanje:

"A ja sam išao kod jednog vidovitog koji je bio vidovit na moje oči. Nema ga više. Tražili smo spas, kao i mnogi. Bio je običan čovek."

Opisao je i trenutak kada je, kako kaže, čovek pred njim počeo da se znoji dok je govorio o događajima iz daleke prošlosti:

"Ja sedim tamo, on uzme peškir i počinje da se znoji. Četiri brata jednog su ubili zbog zemlje..."

Pavlov je tada postavio pitanje koje mu se, očigledno, dugo vrzmalo po glavi - ako je porodično prokletstvo zaista postojalo, zbog čega se nije obrušilo i na njega.

"Ja sam ga pitao zašto to prokletstvo nije na mene udarilo, a on mi je odgovorio: 'Pa ne znam, ti si se nekako izmigoljio.' Rekao mi je da ne zna kad je to bilo, da li pre 50, 100, 200, 300 godina", ispričao je Milenko kojem je najvažnije ono što se dogodilo posle najtežeg perioda. Njegov sin je uspeo da se podigne, ponovo izgradi život i postane otac, a upravo su deca Vasilije i Katja, prema glumčevim rečima, donela veliku promenu u njegov život.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: