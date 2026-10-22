SVE ŽENE SU ŽUDELE ZA NJIM, A SADA SE PITAJU ŠTA MU SE DOGODILO: Ovako danas izgleda slavni zavodnik (FOTO)

Pevač Geri Barlou, član kultnog brenda Take That, nedavno je uslikan u običnom izlasku s prijateljima, a pažnju javnosti je privukao svojim izgledom.

Geri Barlou bio je jedan od najpoželjnijih muškaraca svog vremena, a fotografi stranih medija su ga nedavno uslikali u Londonu. Sudeći prema fotografijama koje je objavio Dejli mejl, protok vremena nije išao u njegovu korist, te danas izgleda neprepoznatljivo.

Uslikan je u društvu bliskih prijatelja, a za tu priliku je nosio crni džemper, trenerku i kapu. Mnogi njegovi fanovi ga nisu prepoznali, a prema pisanjima medija, navodno je muzička turneja benda Take That dosta uticala na njega - kako psihički, tako i fizički.

Ipak, kako tvrde prijatelji slavnog pevača za Dejli mejl, "sve je u redu" s njegovim zdravljem, te nema potrebe za širenjem panike u javnosti.

Čak je jedan prijatelj istakao da Barlou "izgleda kao 55-godišnjak", uprkos tome što njegove fotografije, koje su objavili mediji, ne prikazuju tu realnost.

Friends of Gary Barlow say he is 'fit for 55' after 'unflattering pictures' show Take That star looking almost unrecognisable on London lunch outing https://t.co/dI8yvn8tgn — Daily Mail (@DailyMail) October 20, 2026

No, javnost na mrežama ne deli isto mišljenje, a njegove fotografije se masovno šire mrežama, posebno na Iksu.