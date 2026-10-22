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SVE ŽENE SU ŽUDELE ZA NJIM, A SADA SE PITAJU ŠTA MU SE DOGODILO: Ovako danas izgleda slavni zavodnik (FOTO)

Pevač Geri Barlou, član kultnog brenda Take That, nedavno je uslikan u običnom izlasku s prijateljima, a pažnju javnosti je privukao svojim izgledom.

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Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Geri Barlou bio je jedan od najpoželjnijih muškaraca svog vremena, a fotografi stranih medija su ga nedavno uslikali u Londonu. Sudeći prema fotografijama koje je objavio Dejli mejl, protok vremena nije išao u njegovu korist, te danas izgleda neprepoznatljivo. 

Uslikan je u društvu bliskih prijatelja, a za tu priliku je nosio crni džemper, trenerku i kapu. Mnogi njegovi fanovi ga nisu prepoznali, a prema pisanjima medija, navodno je muzička turneja benda Take That dosta uticala na njega - kako psihički, tako i fizički.

Ipak, kako tvrde prijatelji slavnog pevača za Dejli mejl, "sve je u redu" s njegovim zdravljem, te nema potrebe za širenjem panike u javnosti.

Čak je jedan prijatelj istakao da Barlou "izgleda kao 55-godišnjak", uprkos tome što njegove fotografije, koje su objavili mediji, ne prikazuju tu realnost.

No, javnost na mrežama ne deli isto mišljenje, a njegove fotografije se masovno šire mrežama, posebno na Iksu.

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