JEDNA OD NAJLEPŠIH HOLIVUDSKIH GLUMICA PROGOVORILA O BRAKU SA ŽENOM: "Moji momci su uvek znali da me privlače i žene"

Glumica Sofija Buš iza sebe ima dva razvoda, od toga jedan sa poznatim holivudskim zavodnikom Čedom Majklom Marejem, a onda je 2019. godine našla ljubav svog života i to u ženi. U pitanju je profesionalna fudbalerka Ešlin Haris.

One su se leta 2025. godine venčale, a kako je Sofija sada ispričala u podkastu Aleks Kuper, "Call her Daddy", upravo je ona bila ta koja je postavila sudbonosno pitanje i zaprosila svoju sadašnju suprugu.

- Ja sam to uradila. Bilo je tako slatko.

Glumica, poznata po ulozi u seriji „One Tree Hill”, objasnila je da su njihovi životi „tako dugo bili javni”, pa su želele da venčanje bude privatno.

- Kada se na neki način oporavite od posledica toga što vas javnost pretvara u robu, ne želite da vam se to ponovo dogodi. Obe smo već prošle kroz velika venčanja, poput onih za "Vog", i sve što uz to ide, bila su to prelepa venčanja. Zaista smo dale sve od sebe i iskreno smo voleli te ljude, ali jednostavno nismo bili jedno za drugo.

Sofija je prethodno bila u braku sa preduzetnikom Grantom Hjuzom, od juna 2022. do avgusta 2023. godine, kada su objavili da se razilaze. Haris je bila u braku sa koleginicom, fudbalerkom Ali Kriger, od decembra 2019. do septembra 2023. godine, kada je podnela zahtev za razvod. Buš i Haris su počele da se zabavljaju u oktobru 2023. godine, nakon što su obe pokrenule brakorazvodne postupke.

- Sada sam sa nekim ko dovršava moje rečenice – i obrnuto – ko me nasmeje u trenucima kada se smeh čini nemogućim, a i u svim drugim trenucima takođe.

Kako je ranije pričala, oduvek su je privlačili i muškarci i žene, što nije krila ni od svojih partnera.

- Moji momci su uvek znali da me privlače i žene. Nikad u životu nisam bila neiskrena... Na kraju dana, znam da ne postoji ništa zbog čega bi trebalo da se izvinjavam. Osećam kao da tek sada mogu slobodno da dišem.