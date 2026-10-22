DETALJI SA SUĐENJA RASELU BRANDU LEDE KRV U ŽILAMA: NJeno svedočenje izazvalo muk u sudnici

Komičar i glumac Rasel Bredn trenutno se nalazi u Britaniji gde mu se sudi za tri silovanja i seksualna uznemiravanja žena

"Nisam mogla da govorim, nisam mogla da dišem", ovo su reči kojima je svoje svedočenje započela žena tokom suđenja Raselu Brendu, engleskom glumcu, komičaru i jutjuberu. On se trenutno nalazi pred Krunskim sudom u Engleskoj, gde je optužen za tri silovanja, tri seksualna napada na žene.

„Nisam pristala na ono što mi se dogodilo. U prvom trenutku nisam mogla da govorim, nisam mogla da dišem“, izjavila je žena pred sudom, svedočeći o navodnom silovanju za koje optužuje britanskog komičara Rasela Brenda. Tokom ispitivanja, ona je više puta ponovila da nije dala pristanak na seksualni čin koji opisuje, dok je odbrana tvrdila da je odnos bio dobrovoljan.

Brendov advokat, Ian Vinter, više puta je insistirao na tome da je žena pristala na analni seks sa njegovim klijentom. Međutim, ona je odlučno odbacila takvu tvrdnju.

„Nisam pristala na ono što mi se dogodilo. To sam više puta ponovila tokom ispitivanja. U svim svojim izjavama jasno sam stavila do znanja na šta sam pristala, a na šta nisam“, rekla je žena.

Kada ju je advokat upitao zašto Brendu nije rekla da prestane, odgovorila je da je bila u šoku i da je osećala bol.

„Ali niste mu rekli da prestane kada je prvi put došlo do penetracije“, insistirao je Vinter.

„U tom prvom trenutku nisam mogla da govorim, nisam mogla da dišem“, odgovorila je žena.

Jedan od ključnih delova svedočenja odnosio se na okolnosti pod kojima je žena otišla u Brendovu kuću u londonskom Hampstedu. Ona je potvrdila da je tamo otišla svojevoljno, znajući da komičar očekuje seksualni odnos, ali je naglasila da to ne znači da je pristala na sve što se kasnije dogodilo.

„Dobrovoljno otići negde nije isto što i dati pristanak“, poručila je pred sudom.

Brendov advokat pokušao je da sugeriše da je žena bila uznemirena prvenstveno zbog straha da je možda dobila polno prenosivu infekciju. Ona je to negirala.

Prema njenim rečima, očekivala je vaginalni seksualni odnos uz upotrebu kondoma, a ne ono što, kako tvrdi, nije želela niti je na to pristala.

„Mislila sam da ću imati vaginalni seks sa penetracijom i kondomom. Jasno sam stavila do znanja šta je bilo dobrovoljno, a šta nije“, izjavila je.

Na pitanje advokata da li je sa Brendom razgovarala o analnom seksu, odgovorila je odrično. Takođe je negirala da su se dogovorili da imaju takav odnos.

„To se nije dogodilo“, rekla je, vidno uznemirena dok je slušala tvrdnje odbrane.

Vinter je tokom ispitivanja izneo tvrdnju da je Brend ženi rekao da više voli analni seks i da želi da skine kondom kako bi ejakulirao u nju. Prema njegovoj verziji događaja, žena je znala kakav seksualni odnos komičar želi.

Ona je, međutim, insistirala da to nije ono što se dogodilo.

Advokat je takođe sugerisao da je žena otišla u Brendovu kuću isključivo zbog seksa i da je bila svesna prirode njihovog susreta.

„Nisam mislila da ću postati njegova devojka“, rekla je žena, potvrđujući da je znala da Brend očekuje seksualni odnos koji je advokat opisivao kao sporazumni odnos.

Ipak, naglasila je da to nije značilo da je pristala na svaki seksualni čin.

Odbrana je otišla i korak dalje, tvrdeći da je žena bila opsednuta Brendom i da je upravo zbog toga pristala na seksualne aktivnosti sa čovekom koji joj je, kako je navedeno tokom ispitivanja, praktično bio stranac. Ona je odbacila takvu interpretaciju.

Govoreći o njihovom prvom susretu u garderobi, nakon Brendovog nastupa, žena je rekla da ne bi pristala na oralni seks sa nepoznatim muškarcem da nije bilo reč o njemu.

„Da li bih upoznala nekoga, a zatim mu pružila oralni seks da nije bio osoba kakva je on bio? Ne“, objasnila je, ukazujući na to da je njegov javni status imao ulogu u njenoj odluci da ga upozna.

Otišla je na njegov nastup, a potom u njegovu kuću

Žena je pred sudom govorila i o tome kako je upoznala komičara. Prisustvovala je njegovom nastupu u dvorani Hammersmith Apollo, nakon čega je došlo do njihovog susreta.

Potvrdila je da je u njegovu kuću otišla svojevoljno i da je tada bila svesna njegove reputacije, ali je naglasila da u tom trenutku nije čula da je Brend nekoga silovao.

„Apsolutno mislim da je moja odluka bila zasnovana na činjenici da je on bio javna ličnost i neko koga sam pratila“, rekla je.

Advokat ju je pitao da li je znala da je Brend poznat po brojnim seksualnim vezama sa ženama.

Žena je odgovorila da ne misli da je za to znala, ali je potvrdila da je bila upoznata sa njegovom opštom reputacijom.

Brendova odbrana pokušala je i da naglasi atmosferu njegovih nastupa iz tog perioda. Vinter je podsetio da su na komičarevim predstavama, prema njegovim rečima, žene ponekad bacale grudnjake na binu i podizale majice kako bi pokazale gole grudi. Žena je rekla da takve prizore nije videla.

Advokat je takođe priznao da humor i odnos prema ženama kakvi su bili prisutni u Brendovim nastupima 2009. godine danas više ne bi bili prihvatljivi u istoj meri.

„Stvari su se promenile između tada i danas“, rekao je, dodajući da se odnos društva prema takvom ponašanju prema ženama suštinski promenio. Svedokinja se sa tom ocenom saglasila.

"Zamolio me je da se istuširam jer mu je moja kosa čudno mirisala“

Tokom svedočenja otvoreno je i pitanje alkohola koji je žena navodno konzumirala na dan spornog događaja.

Brendov advokat pitao ju je koliko je pila i da li joj je komičar rekao da oseća miris alkohola na njoj. Žena je odgovorila da joj je Brend tražio da se istušira.

„Zamolio me je da se istuširam jer je rekao da mi kosa čudno miriše“, izjavila je.

Na dodatno pitanje da li joj je rekao da oseća miris alkohola, odgovorila je da ne može da se seti.

Žena je pred sudom govorila i o svom tadašnjem emotivnom odnosu. Potvrdila je da je imala partnera koga je veoma volela i da je odlazak na susret sa Brendom doživljavala kao veliku grešku.

„Imala sam partnera koga sam zaista volela i napravila sam veliku grešku“, rekla je.

Kada ju je advokat pitao da li je znala da bi odlazak u Brendovu kuću mogao da bude poslednji udarac za njenu tadašnju vezu, odgovorila je da je za nju ono što se dogodilo na nastupu u Apolu već predstavljalo kraj tog odnosa.

Uprkos tome što je priznala da je svojevoljno otišla u komičarevu kuću, ostala je pri tvrdnji da nije pristala na analni seks koji opisuje u svom svedočenju.

Brendova odbrana, s druge strane, insistira na tome da je seksualni odnos bio dobrovoljan i osporava iskaz žene.

(Stil)

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