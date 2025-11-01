Oglas
· · Komentari: 0

SVI SU MISLILI DA JE NEMOGUĆE: Poznata glumica transformisala telo i izgleda NEVEROVATNO! (FOTO)

Ejmi Šumer je srećnija nego ikad nakon što je uspela da transformiše svoje telo u potpunosti.

1761986404_profimedia-1048900044.jpg
Foto: Profimedia
Glumica Ejmi Šumer već neko vreme skreće pažnju na sebe neverovatnom transformacijom i privlači samo pozitivne komentare na račun svog novog izgleda. Tako je bilo i sada kada je objavila poslednje fotografije na Instagramu.

Inače, Ejmi je i jedna od retkih javnih ličnosti koje su priznale da su do takve figure ipak došle uz pomoć lekova za mršavljenje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @amyschumer

Na poslednjoj objavi, Ejmi pozira u nekoliko modnih izdanja i pored elegancije, pažnju su privukle i njene duge noge. U kratkoj asimetričnoj haljini glumica je samouvereno pokazala svoju figuru i uživala u svim komplimentima koje su joj ostavili u komentarima.

Ejmina promena je primetna i neverovatna, a ljude je još više oduševila priznanjem.

"Htela bih da budem iskrena sa vama. Koristila sam lek Mounjaro i imam dobro iskustvo sa njim. Tri godine ranije sam koristila Ozempik, ali od njega nisam prestajala da povraćam. Bila sam prikovana za krevet, nisam to mogla da podnesem", rekla je ona gostujući u Howard Stern Show-u.

(Superžena)

BONUS VIDEO:

 

