TAKMIČARKA ODUŠEVILA ŽIRI U "ZVEZDAMA GRANDA": Pored neverovatnog glasa ima i doktorat

Još jedna takmičarka koja je ostavila neverovatan utisak na žiri "Zvezda Granda" jeste Milica Milovanović.

Naizgled težak repertoar pesama „Kako da se pomirim sa tim“ i „Ostavljena“ , takmičarka je lako savladala za šta je dobila niz pohvala.

Pre komentara žirija, Voja je upitao kandidatkinju čime se bavi, a kada je otkrila da je pored pevanja i doktorant na Saobraćajnom fakultetu, usledilo je još jedno oduševljene i aplauz u studiju.

– Mica je pevački ubica– rekla je Snežana, a oduševljenje nij krio ni Mili.

– Meni je ovo bilo bukvalno predivno, svaka čast Milice, na prvoj strofi se čulo i ponosan sam što imamo možda najmlađem doktora nauka u Zvezdama Granda.

U moru komplimenata, Dara je takmičarki skrenula pažnju na njenu pojavu na sceni.

"Zamalo da ti ne dam glas"

– Ovo su jako teške pesme koje si sjajno otpevala, tvoja predivna boja glasa, moja samo zamerka je što si mirna. Malo da se krećeš, inače si sjajna i svaka ti čast– posavetovala je Dara, na šta se nadovezao Đorđe David.

– Zamalo da ti ne dam glas, ali tvoje pevačko umeće me je osvojilo. Ti si prevaspitana, ali scena traži malo života i strasti, to ti malo fali.

Kada je došao red za odabir mentora, negde očekivano Milica je odabrala Snežanu Đurišić.

