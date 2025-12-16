PROŠLE SU 3 GODINE OD KAKO JE OTIŠAO SINIŠA MIHAJLOVIĆ: Evo kako danas izgleda život njegove udovice, odlukom iznenadila sve!

O njihovoj ljubavi bi mogao roman da se napiše

Navršava se tri godine od kako je peminuo Siniša Mihajlović. NJegova prerana smrt potresla je mnoge. Bio je vrhunski fudbaler i trener, a ako pitate njegovu porodicu, bio je vrhunski otac i suprug.

Osim fudbala, jedna od prvih asocijacija kada se pomene Sinišino ime je i njegova velika ljubav, žena koja je koračala sa njim sve do samog kraja, Arijana.

NJihova ljubav bila je jedna od onih koje ostavljaju utisak i koje inspirišu druge.

Fudbaler je jednom prilikom ispričao kako je upoznao ljubav svog života.

"Bilo je namešteno da Arijana sedne kraj mene. Sve se završilo prilično hladno, s nekoliko neobaveznih rečenica. Glumio sam kao da uopšte nisam zainteresovan, a ona je uzvratila istom merom", ispričao je Siniša.

"Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, ja u Rimu i nismo se često viđali. Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam dobro izabrala. Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi", otkrila je jednom prilikom Arijana.

Siniša i Arijana venčali su se čak tri puta - prvo u Rimu 1996. godine, a potom 2005. godine u Sremskim Karlovcima, gde su sklopili građanski brak. Treće venčanje je kruna njihovog zajedničkog života tokom kojeg su zajedno prebrodili mnoge izazove. Posebnu pažnju priviklo je njihovo venčanje u Vojvodini.

Posebno zanimljivo je venčanjeu Sremskim Karlocima. Naime, Siniša i njegova supruga odlučili su tada da njihovi gosti na venčanju umesto svadbenih poklona uplate donacije Dečjem selu u Sremskim Karlovcima, što je izazvalo divljenje mnogih.

Pored toga što je bio veliki sportista, Siniša je bio i veliki humanista!

Mihina supruga je uvek privlačila veliku pažnju, pa ne čudi što je poželeo da sa njom ode pred oltar više od jednog puta.

Velika ljubav Arijane i Siniše trajale je godinama, a u braku su dobili petoro dece.

Nakon njegove smrti povukla se iz javnog života pa je bilo gotovo nemoguće sresti je. Ipak, uz podršku porodice smogla je snage da nastavi dalje i pozitivno iznenadila sve koji je vole, jer su bili zabrinuti zbog načina na koji je reagovala nakon smrti. Shvatila je da život mora da ide dalje, a kako tvrde pojedini italijanski mediji, ona je uplovila u ugostiteljske vode i otvorila je restoran.

Slobodno vreme provodi sa svojom decom i unucima, a kako je nedavno izjavila, u tome izuzetno uživa.

Na Instagramu deli svoje fotografije i sa pratiocima deli kako izgleda njen život. Neretko podeli i fotografije svog supruga.

Supruga Siniše Mihajlovića očigledno je u Italiji kritikovana zbog načina na koji žali smrt svog muža, a sada je rešila da odgovori na kritike.

"Svi ste vi veoma dobri kada treba da se osudi osoba koja se bori sa tako velikom tugom. Čak i mi koji to proživljavamo i znamo da se nosimo sa tim nekada ne umemo da prepoznamo obrasce ponašanja koje usvojimo. Pokušavamo da nađemo način da nastavimo sa životom i to nije isto za svakoga. Jedna stvar je ipak uvek ista: patnja. Svako od nas ima svoj način da se izbori sa tim i niko ne treba to da osudi. Nemojte da terate ljude da se osećaju loše jer se previše smeju. Nikada ne znate šta je iza tog osmeha", napisala je Arijana Rapakijoni Mihajlović.

Arijana ima 53 godine i idalje izgleda savršeno, a sve to zahvaljujući zlatnom pravilu koje poštuje godinama. Ne odriče se ničega, ali ne preteruje. Takođe,kad god može, ona šeta.

(Stil)

