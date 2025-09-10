TAMAN KADA JE OD BRAKA DIGLA RUKE, POJAVIO SE ON: Kako je Eva Longorija upecala savršenog muža i kako je naučila važnu lekciju o ljubavi koju svako treba da zna!

U početku Evu Longoriju nije interesovala ljubav i bila je ravnodušna prema svom suprugu. Vremenom, stvari su krenule da se menjaju.

Eva Longorija, holivudska zvezda i producentkinja koju publika najbolje pamti po seriji "Očajne domaćice", otvoreno je govorila o tome kako je pronašla ljubav svog života, biznismena Hosea Bastona. Posle dva braka koja nisu opstala, priznala je da je mislila da brak možda i nije za nju – sve dok se sudbina nije umešala.

Kako su se upoznali

Par se prvi put susreo 2013. godine preko zajedničkih prijatelja. Longorija je kasnije za "Pipl" priznala da je tada bila ravnodušna: "Nisam bila zainteresovana, jednostavno nisam ni razmišljala o vezama u tom trenutku."

Međutim, nekoliko meseci kasnije ponovo su se sreli, a tada je sve izgledalo drugačije. Baston, tada predsednik meksičkog medijskog giganta Televisa, očarao je glumicu svojim šarmom i sigurnošću. "Tog dana je bio izuzetno elegantan, prelep i harizmatičan. Kada smo počeli da razgovaramo, odmah sam osetila drugačiju energiju", ispričala je ona za "Hola!" magazin.

LJubav bez igre i pretvaranja

Za Evu je Baston bio nešto sasvim novo. Umesto nesigurnosti i tenzije, on joj je pružio stabilnost. "U prošlim brakovima znala sam da budem ljubomorna, da se preispitujem. Sa Pepeom (kako ga Eva zove) toga nema. On je zreo, stabilan i pun ljubavi", rekla je u intervjuu za "Pipl".

NJihova veza rasla je prirodno, bez velikih skandala i medijske pompe. "On je verovatno jedan od prvih muškaraca koga sam upoznala, stariji i ustaljen, a u suštini – odrastao čovek", navela je Longorija za "Goalcast".

Veridba i venčanje iz snova

U decembru 2015. godine, tokom putovanja u Dubai, Baston je zaprosio Evu prstenom sa rubinima. Glumica je kasnije za "Entertainment Tonight" opisala prosidbu kao "najromantičniji trenutak u životu".

Venčali su se 21. maja 2016. u Vale de Bravu u Meksiku, u prisustvu brojnih poznatih ličnosti, među kojima su bili Viktorija i Dejvid Bekam, Penelope Kruz i Riki Martin. Magazin "Hola!" je objavio da je Eva blistala u venčanici Alberte Fereti, dok su gosti uživali u intimnoj ceremoniji na obali jezera.

Zajednički život i porodica

Godine 2018. par je dobio sina Santjaga Enrikea, što je za Longoriju, kako je rekla za "Pipl", "najveći blagoslov u životu". Osim toga, postala je i maćeha Bastonovoj deci iz prvog braka, sa kojima ima blizak odnos.

Za razliku od mnogih holivudskih parova, njih dvoje retko eksponiraju privatnost. Ipak, Eva često u intervjuima naglašava koliko joj znači partner pun razumevanja. "On je moja mirna luka. Pored njega sam najbolja verzija sebe", rekla je za "AP News".

Tajna njihove ljubavi

Longorija smatra da su poverenje, međusobno poštovanje i zajedničke vrednosti ono što njihovu vezu čini snažnom. "Ne jurimo trendove, ni u životu ni u ljubavi. Našli smo ono što je zaista važno – da budemo jedno uz drugo i da gradimo život zajedno", izjavila je za magazin "Hola!".

Danas, kada govori o Bastonu, Eva ga s ponosom naziva svojim savršenim mužem. NJena priča ističe da prava ljubav često dođe onda kada prestanemo da je očajnički tražimo. To je lekcija o ljubavi koju svako treba da nauči.

(Stil)