TEŽAK ŽIVOTNI PUT DžONA TRAVOLTE: Sada pokojnoj supruzi posvetio pesmu koja je rasplakala fanove (VIDEO)

Džon Travolta je ostao bez voljene Keli pre pet godina

Glumac Džon Travolta odao je počast supruzi Keli Preston koja je preminula 2020. godine nakon dvogodišnje borbe sa rakom dojke, ostavljajući za sobom supruga i dvoje dece

Džon Travolta je sada podelio dirljivu pesmu posvećenu Keli. Objavio je njenu fotografiju na društvenoj mreži Instagram uz snimak pesme „Come Rain or Come Shine“ koju sam peva.

- Snimio sam ovu pesmu za Keli i želim da je podelim sa svima vama na njen rođendan. Srećan rođendan Keli, volimo te. – Džon, Ela i Ben - napisao je u opisu.

Keli je preminula 2020. godine, dve godine nakon što joj je uspostavljena dijagnoza raka dojke. Imala je samo 57 godina, a danas bi napunila 63.

Težak život proslavljenog glumca

Travolta i Preston su se venčali 1991. godine, a sledeće godine su dočekali Džeta. Rođen je sa autizmom i imao je istoriju napada, koje su čuvali u tajnosti do njegove smrti.

- Bila je to najgora stvar koja mi se ikada dogodila. Istina je da nisam znao hoću li to moći da preživim. Život mi više nije bio zanimljiv, pa je trebalo mnogo da mi bude bolje - rekao je glumac 2014. u emisiji Barija Normana.

1. januara 2009. Džet je preminuo nakon što je doživeo napad tokom porodičnog odmora na Bahamima kada je udario glavom u kadu.

Par je ćerku Elu Blu dočekao 2000. godine, koja je krenula očevim stopama.

Travolta i glumica Keli Preston su bili u braku od 1991. do njene smrti 2020. godine. Keli je preminula od raka dojke, sa kojim se borila dve godine.