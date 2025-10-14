Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TEŽAK ŽIVOTNI PUT DžONA TRAVOLTE: Sada pokojnoj supruzi posvetio pesmu koja je rasplakala fanove (VIDEO)

Džon Travolta je ostao bez voljene Keli pre pet godina

1760426275_48d9c9025c29b7bcceb34cb637ed86ca8628c92b.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Glumac Džon Travolta odao je počast supruzi Keli Preston koja je preminula 2020. godine nakon dvogodišnje borbe sa rakom dojke, ostavljajući za sobom supruga i dvoje dece

Džon Travolta je sada podelio dirljivu pesmu posvećenu Keli. Objavio je njenu fotografiju na društvenoj mreži Instagram uz snimak pesme „Come Rain or Come Shine“ koju sam peva. 

- Snimio sam ovu pesmu za Keli i želim da je podelim sa svima vama na njen rođendan. Srećan rođendan Keli, volimo te. – Džon, Ela i Ben - napisao je u opisu.

Keli je preminula 2020. godine, dve godine nakon što joj je uspostavljena dijagnoza raka dojke. Imala je samo 57 godina, a danas bi napunila 63. 

Težak život proslavljenog glumca 

Travolta i Preston su se venčali 1991. godine, a sledeće godine su dočekali Džeta. Rođen je sa autizmom i imao je istoriju napada, koje su čuvali u tajnosti do njegove smrti. 

- Bila je to najgora stvar koja mi se ikada dogodila. Istina je da nisam znao hoću li to moći da preživim. Život mi više nije bio zanimljiv, pa je trebalo mnogo da mi bude bolje - rekao je glumac 2014. u emisiji Barija Normana.

1. januara 2009. Džet je preminuo nakon što je doživeo napad tokom porodičnog odmora na Bahamima kada je udario glavom u kadu.

Par je ćerku Elu Blu dočekao 2000. godine, koja je krenula očevim stopama. 

Travolta i glumica Keli Preston su bili u braku od 1991. do njene smrti 2020. godine. Keli je preminula od raka dojke, sa kojim se borila dve godine.

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas