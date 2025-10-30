Oglas
"TO ŠTO SU URADILI JE JADNO": Milan Vasić nikada nije isplaćen za film "Zona Zamfirova" - tvrdi da su ga prevarili

Glumac Milan Vasić igrao je glavnu mušku ulogu u drugom delu filma "Zona Zamfirova", a svojevremeno je tvrdio da nije isplaćen nijedan dinar od te uloge.

1761816283_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Printscreen-YouTube-Art-Vista.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ YouTube - Art Vista
Milan Vasić je tada istakao da je čak bio i u gubitku zbog te uloge, ali da nije razmišljao o tome da pokrene tužbu.

- Nisam isplaćen nijedan dinar. Mislim da sam čak i u gubitku. Rekao sam producentu da me se ne plaši jer ga neću tužiti. Jedino treba da se plaši Boga, jer on sve vidi. Svako može da prevari nekog. Dao sam sto posto od sebe, uživao sam u snimanju, ali da tako nešto neko uradi, besmisleno mi je. Pogotovu glavnom glumcu koji je nosio ceo film. Jadno je to. Svima kažem da me se ne plaše, neću da se bunim - rekao je Milan Vasić tada za "Kurir".

Žena mlađa 18 godina

Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.

Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

(Blic)

