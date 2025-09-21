Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TRAGEDIJA KOJA JE OBELEŽILA ŽIVOT FEĐE STOJANOVIĆA: Sin mu iznenada preminuo, a samo jednom je govorio o bolnoj temi - "Zabranio mi je da ga zovem..."

Glumac Feđa Stojanović pre četiri godine izgubio je borbu sa opakom bolešću, a njegov život obeležila je velika tragedija kada mu je sin Uroš preminuo u 44. godini.

1758445690_1620239954_92908_fedjastojanovic514112018_f.jpg
Foto: N. Fifić
Oglas

Feđin naslednik preminuo je iznenada 23. septembra 2017. godine u Los Anđelesu, gde je poslednjih godina živeo.

Glumac je jednom prilikom progovorio o bolnoj temi i tada je otkrio kakav odnos je imao sa sinom.

"Užasno mi je teško i osećam se strašno što baš ništa u životu nije hteo da me posluša. Možda sam ja previše pristajao na kompromise u životu, ali on nije. Tu je možda i pokleknuo. Mnogo je verovao ljudima, pogotovo onima iz svoje branše. I mislim da je tu pogrešio", iskren je bio glumac svojevremeno.

"Bio je ekscentrična osoba, takav je rođen i sve što sam bolovao zbog njega, bolovao sam dok je bio sasvim mali jer sam shvatio da je on takav i da ništa ne pomaže. Imam utisak da mu je moj razvod od njegove majke veo.

"Devet godina nije dolazio u Srbiju"

Stojanović je tada iznenadio sve kada je otkrio da sin nije želeo sa njim komunikaciju.

"Poslednjih godina smo kontaktirali isključivo mejlom jer je zabranio da mu telefoniram i to samo zato što sam ga, po njegovom mišljenju, gnjavio. Devet godina nije dolazio u Srbiju jer se posle filma "Čarlston za Ognjenku" očigledno razočarao u neke ljude. On je ovde imao fantastične prijatelje što se potvrdilo i na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, ali bilo je i ljudi koji ga nisu voleli. kada je krenuo u Ameriku rekao je da u Srbiju može da se vrati samo u metalnom kovčegu. Nažalost, to se i obistinilo", pričao je Feđa za "Gloriju".

Podsetimo, Uroš je iznenada preminuo u 44. godini, a srpskoj javnosti je postao poznat nakon režiranja filma "Čarlston za Ognjenku".

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas