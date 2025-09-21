TRAGEDIJA KOJA JE OBELEŽILA ŽIVOT FEĐE STOJANOVIĆA: Sin mu iznenada preminuo, a samo jednom je govorio o bolnoj temi - "Zabranio mi je da ga zovem..."

Glumac Feđa Stojanović pre četiri godine izgubio je borbu sa opakom bolešću, a njegov život obeležila je velika tragedija kada mu je sin Uroš preminuo u 44. godini.

Feđin naslednik preminuo je iznenada 23. septembra 2017. godine u Los Anđelesu, gde je poslednjih godina živeo.

Glumac je jednom prilikom progovorio o bolnoj temi i tada je otkrio kakav odnos je imao sa sinom.

"Užasno mi je teško i osećam se strašno što baš ništa u životu nije hteo da me posluša. Možda sam ja previše pristajao na kompromise u životu, ali on nije. Tu je možda i pokleknuo. Mnogo je verovao ljudima, pogotovo onima iz svoje branše. I mislim da je tu pogrešio", iskren je bio glumac svojevremeno.

"Bio je ekscentrična osoba, takav je rođen i sve što sam bolovao zbog njega, bolovao sam dok je bio sasvim mali jer sam shvatio da je on takav i da ništa ne pomaže. Imam utisak da mu je moj razvod od njegove majke veo.

"Devet godina nije dolazio u Srbiju"

Stojanović je tada iznenadio sve kada je otkrio da sin nije želeo sa njim komunikaciju.

"Poslednjih godina smo kontaktirali isključivo mejlom jer je zabranio da mu telefoniram i to samo zato što sam ga, po njegovom mišljenju, gnjavio. Devet godina nije dolazio u Srbiju jer se posle filma "Čarlston za Ognjenku" očigledno razočarao u neke ljude. On je ovde imao fantastične prijatelje što se potvrdilo i na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, ali bilo je i ljudi koji ga nisu voleli. kada je krenuo u Ameriku rekao je da u Srbiju može da se vrati samo u metalnom kovčegu. Nažalost, to se i obistinilo", pričao je Feđa za "Gloriju".

Podsetimo, Uroš je iznenada preminuo u 44. godini, a srpskoj javnosti je postao poznat nakon režiranja filma "Čarlston za Ognjenku".

(Blic)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU