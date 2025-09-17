Oglas
TRAMP NIJE MOGAO DA ODOLI DA OVO NE IZGOVORI KEJT MIDLTON: Čitač sa usana otkrio šta je predsednik Amerike rekao budućoj kraljici!

Donaldu Trampu nije strano komentarisanje nečijeg izgleda, pa je tako prošle godine imao mnogo reči hvale za princa Vilijama. Danas se sreo s njegovom suprugom Kejt MIdlton i nije mu palo na pamet da sakrije da je impresioniran.

1758116994_profimedia-1038093854.jpg
Foto: Profimedia
Predsednik Amerike Donald Tramp i njegova supruga i prva dama SAD borave u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji, gde su se nakon noći koju su proveli u Londonu sastali sa članovima britanske kraljevske porodice u zamku Vindzor.

Susret Kejt Midlton, princeze od Velsa, i Melanije Tramp, prve dame Amerike, dugo se čekao, a one nisu razočarale stilom za ovu priliku.

Supruga princa Vilijama izgledala je božanstveno u kaput-haljini u njenom uobičajenom stilu, modelu bordo boje koji potpisuje Emilia Wickstead, dok je Melanija ponela crni komplet sastavljen od blejzera i suknje i ljubičasti šešir sa širokim i spuštenim obodom.

Trampov kompliment princezi od Velsa

Princ i princeza od Velsa bili su ti koji su dočekali i prvi pozdravili Trampove, a stručnjaci za čitanje sa usana odmah su pohitali da otkriju šta je tada rečeno. Tramp je, kako piše Daily Mail, rekao Kejt Midlton:

– Vi ste prelepi!

Tramp ne štedi pohvale za izgled

Predsedniku SAD nije strano da deli komplimente ženama u ovako formalnim prilikama i komentariše njihov izgled, a verovatno je najbolje poznat njegov komentar prilikom susreta s Brižit Makron 2017. U svom prvom mandatu Tramp je prvoj dami Francuske fascinirano rekao:

– Vi ste u tako dobroj formi.

Nije skidao pogled s nje i očigledno je bio impresioniran izgledom supruge francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Ne štedi, međutim, Tramp komplimente ni kada je reč o mušarcima, pa je nakon sastanka koji je imao s princem Vilijamom krajem prošle godine, posle svečanog otvaranja Notr Dama nakon renoviranja rekao:

– On je momak koji dobro izgleda. Izgledao je stvarno, veoma zgodno prošle večeri – ne krije on oduševljenje prinčevim izgledom. – Neki ljudi izgledaju još bolje uživo. On je izgledao odlično. Izgledao je vrlo lepo, a to sam mu i rekao.

(Glossy)

