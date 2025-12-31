TUČE, IZBACIVANJE IZ HOTELA U DUBAIJU, NOVI UDSES: Ovo su skandali koji su tresli Srbiju 2025. godine!

Godina za nama nije bila nimalo dosadna kada su skandali na domaćoj estradi u pitanju - u 2025. je zbog dve javne ličnosti reagovala i policija

Kao i svake godine, ni 2025. godina nije bila ništa manje turbulentna za estradu - gledali smo venčanja od nekoliko desetina hiljada evra, slušali razloge zbog kojih su se neki od njih razvodili, ali i pratili skandale kojih je bilo u izobilju.

Karleuši ugasili Instagram

Ova vest izazvala je pravi šok javnosti, s obzirom da je Jelena bila jedna od najpraćenijih domaćih javnih ličnosti, a njen profil tada je imao oko 2,4 miliona pratilaca. Iako se borila mesecima da povrati izgubljeni nalog, nije uspela. Jedini uspešan poduhvat bio je njen povratak na Instagram u junu, ali ubrzo nakon toga, profil joj je ponovo ugašen.

Ana Nikolić prijavila Raleta policiji

Mediji su svaki dan brujali o burnim sukobima pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. NJihov problematični odnos eskalirao je u avgustu kada je nakon velike rasprave na vikendici na Avali Ana prijavila Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od mesec dana. Padale su teške reči i optužbe, da bi se par na kraju pomirio i zajedno otputovao u Dubai, gde se desio novi skandal.

Skandal u Dubaiju

Ana Nikolić odbila je da napusti hotelsku sobu u Dubaiju, nakon čega je usledila rasprava sa osobljem. Nikolićeva se prepirala na engleskom da li je soba plaćena ili ne i odbijala da izađe, a snimak je za veoma kratko vreme postao veoma viralan širom društvenih mreža.

Iako je drama oko sobe bila nekako rešena, pevačicu su skinuli sa leta, te su novinari na aerodromu dočekali samo Raleta koji je stigao samo sa Aninim koferima. Pevačica je sutradan doputovala sama i poručila da je sa Ratkovićem zauvek završila. Međutim, njih dvoje su se kasnije ponovo pomirili, a skoro je i isplivala informacija da je Nikolićeva napala kompozitora u njegovom studiju.

Četvrti udes Darka Lazića

Krajem septembra pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nesreću vraćajući se sa promocije njene sestre. Iako je Lazić tvrdio da nije pio, već da je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus zbog klizavog kolovoza, na društvenim mrežama su ubrzo osvanuli snimci koji dokazuju da Darko ipak jeste pio. Policija je kasnije saopštila da je pevač u krvi imao 1.93 promila alkohola. U trenutku saobraćajke, Lazić je kod sebe imao češku dozvolu, s obzirom na to da mu je srpska oduzeta zbog ranijih prekršaja.

Eksplicitna fotografija Đine Džinović

U oktobru su se na mrežama pojavile eksplicitne fotografije ćerke Harisa Džinovića, Đine, koja se navodno našla na meti ucenjivača koji su hteli da iznude novac, kako ne bi objavili pomenuti sadržaj. Ova šokantna vest došla je i do njenog oca, koji je poručio da je to njena stvar.

Cecin incident sa bugarskom zastavom

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović krajem oktobra održala je koncert u makedonskom gradu Velesu, gde se usred nastupa ogrnula bugarskom zastavom koju su joj dodali iz publike.

Ovo je izazvalo oštre osude makedonske i srpske publike, a pevačica je tada imala burnu reakciju.

