"TUKAO ME JE 3 GODINE": Potresna ispovest naše pevačice - preselila se u Ameriku, pa prošla kroz pakao

Pevačica Anica Milenković otkrila je kako je preživela nasilje i kako se snašla u Americi.

Anica Milenković godinama je gradila uspešnu karijeru na estradi ali se u jednom trenutku povukla sa scene, udala i preselila u Ameriku.

Pevačica je tada bila jedna od najlepših na našoj sceni, međutim ubrzo nakon što se udala prošla je pravi pakao.

Ona je gostujući u jednoj emisiji govorila o tome.

Pevačica se osvrnula i na svoj ljubavni život, rešena da istinom prekine sve višegodišnje spekulacije.

Najšokantniji trenutak intervjua dogodio se kada ju je voditelj upitao da li je bila žrtva fizičkog zlostavljanja. Anica je bez ulepšavanja potvrdila ove tvrdnje i priznala da ju je partner tukao pune tri godine.

"Da li je istina da te je tukao?", upitao je voditelj.

"Jeste! Tri godine me je tukao", izjavila je Anica Milenković.

Kako bi obezbedila finansijsku sigurnost i krov nad glavom svojoj deci, Anica se u Americi uhvatila u koštac sa poslovima o kojima mnoge javne ličnosti ne bi ni razmišljale. Na pitanje kako gleda na taj period, ističe da su je teška vremena naučila prilagodljivosti i borbenosti.

"Sve sam ja radila. Sada, kada sa ove tačke gledišta gledam, ništa mi teško nije palo. U početku se čoveku sve novo čini teško, da li i će moći, ali se čovek navikne. Sve je to život, lepo je naučiti, što više stvari znati", rekla je ona.

Ono što je javnost posebno zaintrigiralo jesu sami poslovi kojima se tamo bavila – od čišćenja kuća i brige o starima, pa sve do upravljanja teškim teretnim vozilima.

"Kamion je bio zadnje dve i po godine. Fino je bilo, veliko, drugačije. Čovek mora sve da proba, ne treba da se vežemo samo za jedan posao, jer nikada čovek ne zna šta može da mu se desi. Radila sam i čišćenje kuća, čuvala stare ljude… Taj period života mi najbolje uspomene budi jer me je rad sa tim ljudima mnogo čemu naučio. Nije sramota ništa raditi", istakla je Milenkovićeva za "Amidži šou".

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova.

(Mondo)

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