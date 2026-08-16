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TUŽILA SVETSKE ZVEZDE DA SU JOJ UKRADI PESMU: Viktorija smatra da su joj uzeli hit

Viktorija je svojevremeno tvrdila da hit "Uptown Funk" u velikoj meri podseća na njenu pesmu, a njene optužbe na račun Bruna Marsa i Marka Ronsona odjeknule su i u svetskim medijima.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Numera "Uptown Funk", koju izvodi Bruno Mars, a producirao ju je Mark Ronson, svojevremeno je bila jedan od najvećih svetskih hitova i nedeljama je dominirala top-listama i radio-stanicama širom sveta.

Ipak, priča o ovom planetarnom hitu dobila je potpuno novu dimenziju kada je naša poznata pevačica Viktorija tvrdila da su Bruno Mars i Mark Ronson kao osnovu za pesmu iskoristili numeru "Ulice mračne nisu za devojke", koju je ona svojevremeno pevala kao članica grupe "Aske".

Ovo je Viktorijina pesma:

Viktorija je tada bila veoma direktna, tvrdeći da sličnost između njene pesme i planetarnog hita nije nimalo slučajna, već da njihov uticaj u velikoj meri prevazilazi granice dozvoljenog.

- NJihova pesma 'Uptown funk' sadrži 80 odsto moje numere. To više nisu famozna četiri takta, koliko je dozvoljeno da možete uzeti kao inspiraciju za svoju pesmu. Mada, ne žuri mi se da ih tužim, ne ložim se na to - izjavila je tada pevačica za medije.

U nastavku je pesma koju izvodi Bruno Mars, a producirao ju je Mark Ronson:

Iako je bila uverena da je njena pesma iskorišćena, rokerka je tada objasnila da bi pokretanje sudskog postupka zahtevalo mnogo vremena, novca i energije. Kako je navela, ovakvi procesi su veoma zahtevni, dok advokati uglavnom rade za procenat od eventualne naknade. Uz osmeh je dodala da bi, ukoliko ipak odluči da tuži, morala da razmišlja šta bi radila sa tolikim novcem. Pošto od tada nije bilo novih informacija niti zvaničnog sudskog epiloga, deluje da do tužbe ipak nije došlo i da je pevačica odlučila da celu priču ostavi iza sebe.

Ova neobična estradna optužba ubrzo je odjeknula i van granica Balkana, pa je priča privukla pažnju i svetskih medija.

Tvrdnje naše pevačice preneli su brojni strani portali, među kojima i britanski "Mirror", koji je tekst objavio pod naslovom "Bruno Mars optužen da je ukrao delove pesme srpske pevačice za svoj hit 'Uptown Funk'".

O slučaju je tada pisao i još jedan poznati britanski list, "Metro".

(Kurir)

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