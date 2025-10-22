Oglas
SA SUZAMA U OČIMA ISPRATILA SVOG MUŽA U ZATVOR NA PET GODINA: Bivša prva dama Francuske potpuno slomljena! (VIDEO)

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi danas je započeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne.

1761117566_profimedia-1047182601.jpg
Foto: Profimedia
Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi jutros je započeo služenje zatvorske kazne, a ispratile su ga supruga Karla Bruni i njihova 11-godišnja ćerka Đulija. 

Počela mu je petogodišnja zatvorska kazna zbog nezakonitog finansiranja njegove predsedničke kampanje novcem pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija.

Prema francuskim medijima, Sarkozi će biti smešten u posebno odeljenje zatvora, namenjeno zatvorenicima kojima je potrebna dodatna zaštita.

Neće imati nikakav povlašćeni tretman, a moguće je i da bude izolovan od ostalih zatvorenika.

Iz svog doma, Nikola Sarkozi je izašao držeći suprugu Karlu čvrsto za ruku, a pratile su ih stotine ljudi koji su skandirali njegove ime i pevali francusku himnu.

Par se zaustavio ispred okupljenih, pozdravili su ih i zahvalili na podršci, a onda je bivši francuski predsednik ušao u automobil koji ga je odvezao prema zatvoru. 

Uz njega je do poslednjeg trenutka bila Karla Bruni u tamnom kaputu i sa suzama u očima i nije skrivala emocije.

(Glossy)

