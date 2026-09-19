UDALA SE DEA ĐURĐEVIĆ: Izgovorila sudbonosno "da" u Hramu Svetog Save

Dea je blistala u venčanici ukrašenoj kristalima i nosila torbicu od prirodnog cveća, dok je Lazar odabrao bež odelo.

Voditeljka Dea Đurđević se danas zaklinje na večnu ljubav pred Bogom i izgovoriće "da" partneru Lazaru sa kojim ima ćerku Iris. Mladenci su kasnili na venčanje, a voditeljka je blistala u raskošnoj venčanici.

Dea i Lazar su na crkveno venčanje došli tik pred početak, pa su samo kratko ispozirali medijima.

Voditeljka je za ovu priliku nadogradila kosu, venčanica je bila sva u kristalima, a umesto bidermajera Dea je nosila torbicu od prirodnog cveća.

Mladoženja je za ovu priliku obukao bež odelo, a oboje nisu skidali osmeh sa lica.

Ćerkica Iris na venčanju mame

Ćerka Dee Đurđević sa bakom je stigla ispred Hrama Svetog Save, kako bi prisustvovala na crkvenom venčanju svojih roditelja. Ova činjenica posebno će uveličati dan voditeljke Dee Đurđević i njenog supruga Lazara.

Dea je blistala u raskošnoj venčanici, sa kristalima, dok je za ovu priliku nadogradila kosu.

Ubrzo za roditeljima ispred Hrama stigla je i mala Iris, koju je Deina majka gurala u kolicima.

Svadbeno veselje i gala proslavu organizovali su u jednom gala restoranu u Beogradu, gde će brojne zvanice upriličiti njihov veliki dan.

Ko je Lazar za koga se udaje voditeljka

Podsetimo, Dea i Lazar poznaju se još iz perioda srednje škole, a susret nakon 15 godina za njih dvoje bio je sudbonosan.

Lazar nije javna ličnost, te bira da se u javnosti ne eksponira. Odluku svog supruga da se drži dalje od očiju javnosti, voditeljka podržava:

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - sa osmehom na licu je rekla Dea.

(Blic)

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