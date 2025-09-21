UDARAC OD KOG SE NE OPORAVLJA: Život Bore Đorđevića obeležile su 4 velike tragedije

Život prepun uspona i padova, karijera dostojna svetske slave i talenat kakav se jednom rađa - sve to stalo je u 72 godine Borisava Bore Đorđevića.

Jedan, jedini i neponovljivi Borisav Bora Đorđević (1952-2024), frontmen Riblje čorbe, preminuo je juče u 72. godini. Usponi i padovi obeležili su život velikog rokera, koji je osvajao rečima, notama i osmehom. Za 72 godine života stekao je karijeru dostojnu svetske slave. O njemu su kružile razne priče, ali svi su saglasni u jednom - Bora je bio talenat kakav se jednom rađa. Dok je sa scene grmeo rokenrol Bora je doživeo i preživeo mnogo toga, a tragedije su ostavile na njegovom srcu duboke ožiljke.

SMRT NA KONCERTU U ZAGREBU

Prva se dogodila 1982. kada je na koncertu Riblje čorbe u Ledenoj dvorani Zagrebu preminula 14-godišnja devojka Željka Marjanović od posledica epileptičnog napada.

Ovaj događaj duboko je potresao celokupnu javnost, a Bora se do kraja života teško nosio s ovom tragedijom. Sudbina se baš poigrala budući da je tadašnja turneja Riblje čorbe nosila naziv "Ko preživi, pričaće". U to vreme član Riblje čorbe bio je slavni Momčilo Bajagić Bajaga, koji je progovorio o ovom nemilom događaju od kojeg se članovi benda, na čelu sa Borom Đorđevićem, nikada nisu oporavili.

Dvorane u kojima su svirali često su bile krcate, fanovi iz cele bivše Jugoslavije dolazili su na njihove nastupe, pa se uvek tražila karta više. Tragičan događaj u Zagrebu, kada je devojka usred koncerta dobila epileptični napad i ugušila se u gužvi, sve je promenio.

- To je bilo strašno, nikad nam se tako nešto nije desilo. Čorba je bila izuzetno popularna i prodato je duplo više karata nego sto dvorana može da primi ljudi. Posle tog događaja, organizatori su krivično odgovarali, a naša turneja je pauzirana mesec dana. Nismo svirali, jer roditelji nisu puštali decu da odlaze na naše koncerte. Ipak, nakon smrti devojke počelo je mnogo više da se vodi računa o bezbednosti, pa se ništa slično više nije desilo ni nama ni bilo kome drugom - ispričao nam je Bajaga pre nekoliko godina i dalje potresen zbog strašne tragedije.

Prodato je mnogo više karata od najavljenih 9.000, kasnije je organizator spominjao brojku od 10.500, a na koncertu se okupilo između 18 i 20.000 gledalaca.

- Bez obzira na to što to od nas niko nije zahtevao, ljudski smo bili spremni da preuzmemo odgovornost za smrt Željke Marjanović, koja je tada samo želela da bude deo naše publike, i ništa više. Nažalost, to joj se nije ostvarilo. Nečijim krajnjim nemarom i zbog velike neodgovornosti ugašen je život deteta koje je tek, u stvari, počelo da živi. Ni posle toliko godina ne mogu da zaboravim niti da se otrgnem pomisli kako je mala Željka izdahnula baš na našem koncertu, dok smo mi na sceni - svirali - napisao je Miša Aleksić u svojoj knjizi "Uživo!: Autobiografija", legendarni basista Riblje čorbe koji je u novembru 2020. preminuo u 67. godini od posledica korona virusa.

HEROIN U VENAMA

Čovek sa kojim je Bora hrabro zagazio u muzičke vode bio je gitarista Radislav Rajko Kojić sa čijom smrću se Đorđević teško mirio. Upravo sa Kojićem, Mišom Aleksićem i Vickom Milatovićem iz benda SOS, Bora Đorđević je, po napuštanju sastava Rani mraz, osnovao Riblju čorbu.

Prvi veliki uspeh ostavrili su pesmom "Lutka sa naslovne strane", a Rajko Kojić je sa Ribljom čorbom sve do napuštanja benda 1984. godine snimio pet studijskih albuma i jedan lajv album. Te godine Bora je sazvao sastanak za članove Čorbe u jednoj beogradskoj kafani i saopštio da Rajko i Momčilo Bajagić Bajaga, koji se u međuvremenu pridružio Ribljoj čorbi, moraju da napuste bend. Rajko je godinama vukao problem sa drogom, pa su Bora i ostali članovi smatrali da više nije u stanju da se izbori sa tim.

Narkomanija je bila problem od kojeg Rajko nikad nije uspeo da se oporavi. Posle još nekoliko izleta u muzici u potpunosti se povukao i živeo veoma skromno u rodnom selu Jarkovac. Smrt ga je sačekala u prestonici 1997. godine, razlog je jasan, a za Boru je Rajkov odlazak bio veliki udarac za koji nije bio spreman. Rajko je imao samo 41 godinu.

SAMOUBISTVO PRVE SUPRUGE

Život je Bori opalio novi šamar 2007. godine kada je njegova Dragana, ljubav iz srednjoškolskih dana i prva supruga, izvršila samoubistvo. Dragana je bila Borina večita inspiracija i njoj je posvetio mnoge pesme Riblje čorbe. Ipak, tačku na brak stavili su 12. februara 2007. godine, sa čime se Borina supruga nije mirila. Kako su mediji tada pisali, razlog za razvod navodno je bila Borina nova ljubav, 28 godina mlađa Aleksandra koju je upoznao na turneji po Americi, a kasnije je i odveo pred oltar.

Posle razvoda od Dragane, Bora se iselio iz njihovog zajedničkog stana u Ulici 27. marta. Dragana je bila na koncertu Riblje čorbe 10. marta 2007. u beogradskoj areni, a samo 13 dana kasnije pronađena je mrtva u svom stanu. Uzrok njene smrti je predoziranje antidepresivima pomešanim s alkoholom, a o ovom nemilom događaju Bora nikada nije želeo da govori. Kao sećanje na Draganu ostao mu njihov zajednički sin Boris, koji se nikada nije javno eksponirao.

NIKAD PREŽALJENI MIŠA ALEKSIĆ

Smrt legendarnog basiste Riblje čorbe Miroslava Miše Aleksića 29. novembra 2020. godine sa kojim je Đorđević odrastao i stasavao u rok zvezdu Bora je teško podneo. Navikao je, kako je Bora govorio, da mu Miša uvek bude sa leve strane i da gleda u njegovo nasmejano lice, kao što je to činio pune 43 godine.

Bora se od ovog gubitka nikada nije oporavio, a jednom prilikom je istakao da mu nikada neće oprostiti što ga je izdao i umro pre njega.

- Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno da Miša za deset dana ode. Mi smo se dogovorili da nas dvojica umremo zajedno na bini, ali je on poranio, izdao me je. Verujem da bi i on želeo da nastavimo da radimo - govorio je Đorđević duboko potresen Aleksićevom smrću.

Bora je isticao da bez Miše više nikad ništa neće biti isto.

- Moj brat Miša je bio pokretačka snaga benda i ne znam kako bez njega - govorio je roker, pa s bolom priznao:

- To je udarac od kog se ne oporavlja!

