Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

VELIKA TRANSFOMRACIJA KIM KARDAŠIJAN: Skroz skratila kosu za Parisku nedelju mode (FOTO)

Kim Kardašijan je ponela novu frizuru i odlično joj stoji

1759584884_1567b733db1c19fa6e5e27cea6edbcf07305049c.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Kim Kardašijan je predstavila je novi izgled koji je privukao veliku pažnju i koji jako pdoseća na njenu mamu Kris Džener. Kim je rešila da ošiša dugačku kosu po kojoj je prepoznatljiva i na Nedelji mode u Parizu pokaže svoju novu frizuru. 

 - Pariski piksi -  napisala je Kim jednostavno u opisu fotografije na Instagramu na kojoj se vidi da je Kim ponela čuvenu piksi frizuru koja je poslednjih godina ponovo jako popularna.

NJeno pojavljivanje na Pariskoj nedelji mode dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je pozirala potpuno naga - noseći samo Kartije dijamante - za senzualno snimanje za naslovnicu francuskog Voga.

Ona je tom prilikom ispričala da je trening važan deo njenog dana i da time započinje jutro.

- Dižem mnogo tegova. Imala sam problema sa leđima, pa sam morala da prilagodim neke od svojih treninga, ali moram da vežbam donji deo tela da bih ostala u formi. Nekoliko dana vežbam gornji deo tela. Obično izaberem jedan deo tela i toga se držimo ceo dan - rekla je za Vog.

Kimina rutina podrazumeva da radi na svom telu sat i po dnevno, što uključuje tegove, istezanje i kardio. Takođe je rekla da voli i pilates i da ga praktikuje barem jednom nedeljno zbog bolova u leđima. 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas