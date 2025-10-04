VELIKA TRANSFOMRACIJA KIM KARDAŠIJAN: Skroz skratila kosu za Parisku nedelju mode (FOTO)

Kim Kardašijan je ponela novu frizuru i odlično joj stoji

Kim Kardašijan je predstavila je novi izgled koji je privukao veliku pažnju i koji jako pdoseća na njenu mamu Kris Džener. Kim je rešila da ošiša dugačku kosu po kojoj je prepoznatljiva i na Nedelji mode u Parizu pokaže svoju novu frizuru.

- Pariski piksi - napisala je Kim jednostavno u opisu fotografije na Instagramu na kojoj se vidi da je Kim ponela čuvenu piksi frizuru koja je poslednjih godina ponovo jako popularna.

NJeno pojavljivanje na Pariskoj nedelji mode dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je pozirala potpuno naga - noseći samo Kartije dijamante - za senzualno snimanje za naslovnicu francuskog Voga.

Ona je tom prilikom ispričala da je trening važan deo njenog dana i da time započinje jutro.

- Dižem mnogo tegova. Imala sam problema sa leđima, pa sam morala da prilagodim neke od svojih treninga, ali moram da vežbam donji deo tela da bih ostala u formi. Nekoliko dana vežbam gornji deo tela. Obično izaberem jedan deo tela i toga se držimo ceo dan - rekla je za Vog.

Kimina rutina podrazumeva da radi na svom telu sat i po dnevno, što uključuje tegove, istezanje i kardio. Takođe je rekla da voli i pilates i da ga praktikuje barem jednom nedeljno zbog bolova u leđima.