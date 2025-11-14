VERICA RAKOČEVIĆ JE PRODALA 3 STANA U CENTRU GRADA I NIKAD SE NIJE POKAJALA: "Nekad sam bila srećna zbog tašne od 5.000 evra, a sada što hodam bosa"

Sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem živi na Avali

Dizajnerka Verica Rakočević (77) oduvek je pomerala granice, pokazujući neverovatnu hrabrost da uvek živi po svom. Rizikovala je na mnogim poljima, ne pitajući za cenu; zbog posla je prodala tri strana u centru Beograda i nije se pokajala. Rizikuje i danas, svesna da sudbina može da je iznenadi i u pozitivnom, ali i u negativnom smislu. Ali, Verica ne odustaje. I posle 43 godine u poslu ima nove snove koje želi da spoji sa onima koje je već ostvarila i na koje je s razlogom ponosna.

Iako se nikad nije obazirala na ono što "kaže svet", Verica Rakočević priznaje da su je glasine pogađale. Rušila je predrasude i tabue i u karijeri i u privatnom životu, učeći kako da je reakcije drugih ne zabole previše. "Kad uđeš u javni svet, to je kao kad za kaznu prođeš kroz kordon ljudi koji treba da te šibaju, a na tebi je da pronađeš način kako da podmetneš leđa da te što manje boli. Ja sam to posle mnogo godina shvatila da je iskustvo neverovatan dar od Boga", ispričala je Verica u podkastu "Životna priča".

I upravo to životno iskustvo donelo joj je drugačiji ugao gledanja na sreću. Nekada je, kaže, davala 5.000 evra za tašnu i bila srećna zbog toga - danas luksuz doživljava na drugi način.

"Ako je u određenom trenutku način života podrazumevao luksuzna putovanja, dobar hotel i dobar nakit, ja sam bila srećna što to sebi mogu da priuštim. Luksuz je kad imaš pokriće za svaku svoju želju. Vremenom, kad sazrevaš, shvataš da si pravio neke korake koji su ti s ove distance smešni. Daleko od toga da ja i danas sebi ne mogu da priuštim jako, jako dobar i luksuzan život, ali onda shvatiš da su pravi luksuz trenuci sreće koje živiš, da nemaš problem, da ti je porodica zdrava, da ja u ovim godinama mogu da radim od sedam ujutro do sedam uveče, da pored sebe imam čoveka kojeg volim i koji me voli... Upoznala sam mnogo bogataša koji su nesrećni i shvatila da su luksuz trenuci sreće, da si u miru sam sa sobom, da si svestan i svojih grešaka i svojih uspeha koji nemaju veze sa poslom", nabraja Verica.

I dok su nam danas, kad svi "žive" na Instagramu, nametnuta neka nova merila vrednosti, naša modna kreatorka "udara kontru", ali ne iz inata, već iz lične potrebe. Dok svi hrle u centar, ona se sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem preselila na Avalu, gde uživa u cvrkutu ptica i miru kakav samo priroda može da pruži.

Najveću radost joj, kaže, pričinjava kad se posle napornog dana provedenog u gradu vrati kući i bosonoga hoda po zemlji. To joj, otkriva, izvlači svu negativnu energiju. Raduje se svakom razgovoru sa svojom decom - Elenom, Mićom i Milenom koji joj se javljaju svakog dana, obožava svoje unuke i ima nove poslovne snove.

