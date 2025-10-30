VERIO SE DAMJANO DAVID: Ona je osvojila srce zgodnog Italijana za kojim lude žene širom sveta (FOTO)

Damjano David je zaprosio devojku nakon dve godine veze

Frontmen italijanskog benda "Maneskin", Damjano David, koji je učešćem na Pesmi Evrovizije 2021. godine oduševio publiku (posebno ženski deo) širom sveta i postao planetarno poznat, se verio.

Damjano je navodno zaprosio dugogodišnju devojku, Dav Kameron. Par je nedavno viđen u Sdneju, a nije mogao da se ne primeti njen ogroman dijamantski prsten na domalom prstu, pa je vest o njihovoj veridbi odmah odjeknula.

Kao što se vidi na fotografijama, Dav i Dajmano su bili u šetnji kada su fotorgafisani, ona u šik crnom kaputu, odgovarajućim pantalonama i belom topu, a naravno, dijamantski prsten je sve upotpunio, dok je on hodao pored nje u crnoj polo majici i pantalonama.

Ranije ovog meseca, glumica je objavila fotografije na društvenoj mreži Instagram na kojima se vidi da su zaljubljeni do ušiju, a povod je proslava godišnjice veze.

- Dve najbolje godine mog života. Rasplačem se barem jednom nedeljno jer je život postao tako lep sa tobom u njemu - napisala je pored niza fotografija na kojima su ona i Damjano.

- Volim te na način koji reči nikada ne mogu izraziti, ali nikada neću prestati da pokušavam. Srećna godišnjica, ljubavi moja.



