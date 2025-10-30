Oglas
VERIO SE DAMJANO DAVID: Ona je osvojila srce zgodnog Italijana za kojim lude žene širom sveta (FOTO)

Damjano David je zaprosio devojku nakon dve godine veze

1761818968_profimedia-0870739359.jpg
Foto: Profimedia
Frontmen italijanskog benda "Maneskin", Damjano David, koji je učešćem na Pesmi Evrovizije 2021. godine oduševio publiku (posebno ženski deo) širom sveta i postao planetarno poznat, se verio. 

Damjano je navodno zaprosio dugogodišnju devojku, Dav Kameron. Par je nedavno viđen u Sdneju, a nije mogao da se ne primeti njen ogroman dijamantski prsten na domalom prstu, pa je vest o njihovoj veridbi odmah odjeknula. 

Kao što se vidi na fotografijama, Dav i Dajmano su bili u šetnji kada su fotorgafisani, ona u šik crnom kaputu, odgovarajućim pantalonama i belom topu, a naravno, dijamantski prsten je sve upotpunio, dok je on hodao pored nje u crnoj polo majici i pantalonama. 

Ranije ovog meseca, glumica je objavila fotografije na društvenoj mreži Instagram na kojima se vidi da su zaljubljeni do ušiju, a povod je proslava godišnjice veze. 

- Dve najbolje godine mog života. Rasplačem se barem jednom nedeljno jer je život postao tako lep sa tobom u njemu - napisala je pored niza fotografija na kojima su ona i Damjano.

- Volim te na način koji reči nikada ne mogu izraziti, ali nikada neću prestati da pokušavam. Srećna godišnjica, ljubavi moja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOVE (@dovecameron)


 

