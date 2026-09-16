VEZALI JE, PRETILI JOJ ORUŽJEM I UKRALI NAKIT VREDAN 6 MILIONA: Kim Kardašijan dobila 1 evro odštete za pljačku

Pljačka Kim Kardašijan se dogodila tokom Nedelje mode u Parizu 2016. godine.

Američkoj rijaliti zvezdi Kim Kardašijan sud je u utorak dosudio simboličnu odštetu od jednog evra zbog oružane pljačke koju je doživela 2016. godine u hotelu u Parizu, piše Reuters. Razbojnici su je tada vezali pod pretnjom oružjem i ukrali joj vredan nakit, uključujući verenički prsten od četiri miliona dolara.

Kardašijan, koja je tokom svedočenja rekla da je mislila da će umreti, upravo je jedan evro tražila od dela osoba osuđenih za pljačku u građanskom postupku za naknadu štete.

Prerušeni u policajce upali u njen apartman

Pljačka se dogodila tokom Nedelje mode u Parizu 2016. godine. Razbojnici su nosili skijaške maske i bili prerušeni u policijske službenike.

Ušli su u njen hotelski apartman, vezali je i odneli nakit vredan milione dolara. Reč je u to vreme bila o najvećoj pljački u Francuskoj u poslednjih 20 godina.

Većina ukradenog nakita nikada nije pronađena. Među njim je i verenički prsten koji joj je poklonio tadašnji suprug, reper Kanje Vest. Prsten je vredeo oko četiri miliona dolara.

Recepcioneru dosuđeno oko 110.000 evra

U istom postupku je sud odlučivao i o odšteti za hotelskog recepcionera, koji je tražio 500.000 evra. NJegov advokat je rekao da mu je sud na kraju dosudio oko 110.000 evra.

Kardašijanini advokati u Parizu nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Glavnom organizatoru rekla da mu oprašta

Kardašijan je o pljački ponovo govorila na sudu 2025. godine, kada se obratila Omaru Ajtu Kedašu, organizatoru pljačke koji je tada imao 69 godina.

Rekla mu je da mu oprašta, ali je istakla da oproštaj ne znači da je trauma koju je doživela nestala.

Ajt Kedaš osuđen je na tri godine zatvora, dok je još sedam osoba proglašeno krivim za krivična dela povezana s pljačkom.

(Kurir)

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