VIKTORIJA BEKAM OTKRILA KAKO JE OPSTAO NJEN BRAK SA DEJVIDOM: "Verovao je u mene kada mnogi nisu"

Viktorija i Dejvid Bekam važe za jedan od najstabilnijih parova na svetskoj javnoj sceni. Zajedno su od 1997. godine, venčali su se 1999. godine, imaju četvoro dece i najveća su podrška jedno drugom.

Prema Viktorijinim rečima, jedan od najvažnijih razloga za njihovu dugovečnost je lični rast.

- Toliko često u vezama jedno kaže drugom: "Promenio/la si se". Pa, naravno da si se promenio/la! Drugačija si osoba kada imaš 20 godina nego kada imaš 50 - počela je priču Viktorija za El.

Iako je njihova ljubavna priča bila puna romantičnih trenutaka, nije prošla bez izazova. Viktorija je jasno stavila do znanja da je podrška njenog muža bila nepokolebljiva, čak i u njenim najranjivijim trenucima.

- Verovao je u mene kada mnogi ljudi nisu. Ulagao je u mene. Ponekad sam bila predmet podsmeha, ljudi nisu ozbiljno shvatali moj posao, ali on je uvek verovao u mene.

NJihova međusobna podrška im je pomogla da prebrode intenzivne periode, uključujući i glasine koje su se široko rasprostirale. Kao što je prikazano u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji „Bekam“ iz 2023. godine, par je otvoreno govorio o uticaju koje su optužbe za neverstvo imale na njihov brak tokom Davidovog vremena u Real Madridu.

- To je bio najteži period za nas. Jer se činilo kao da je ceo svet protiv nas...A stvar je u sledećem: Bili smo jedno protiv drugog, ako ću biti potpuno iskrean... Ali kada smo bili u Španiji, nismo se baš osećali kao da imamo jedno drugo. I to je tužno.

