Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"VOLIM DA VOZIM I ZNAM DA VOZIM": Darko Lazić progovorio o udesu, a dotakao se i svađe sa Đanijem

Folk pevač Darko Lazić sinoć je nastupao u jednom klubu u Beogradu, gde je proćaskao za okupljenim medijima.

1760869087_1757313960_1754482539_122616_darao_f.png
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Na samom početku razgovora se dotakao "sukoba" sa Radišom Trajkovićem Đanijem, koji je nedavno otkrio da je ljut na Darka.

"Nismo se ni svađali, to je glupost. Đanijeva neslana šala, svi znamo Đanija, ja njega volim, on mi je kao otac. Od svađe ništa" rekao je on.

Jedno pitanje ticalo se njegove fotografije sa automobilom.

"Da, sedim u BMW-u, je l ne smem da sedim u kolima? Izbacivaću ih još više. Što ne mogu da sakrijem iz svog života... Seo sam u drugarov auto i odmah, evo ga. Sve mu dajte samo mu volan ne dajte. Je l ja ne znam možda da vozim? Volim da vozim i znam da vozim" nasmejao se pevač.

On je spomenuo i Halida Bešlića.

"To je velika tuga, veliki gubitak za celu estradu, za sve koji su slušali njegovu muziku. Ja volim njegove pesme i uvek ću ih voleti. Još jedna legenda koja će živeti u nama".

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas