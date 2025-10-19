"VOLIM DA VOZIM I ZNAM DA VOZIM": Darko Lazić progovorio o udesu, a dotakao se i svađe sa Đanijem

Folk pevač Darko Lazić sinoć je nastupao u jednom klubu u Beogradu, gde je proćaskao za okupljenim medijima.

Na samom početku razgovora se dotakao "sukoba" sa Radišom Trajkovićem Đanijem, koji je nedavno otkrio da je ljut na Darka.

"Nismo se ni svađali, to je glupost. Đanijeva neslana šala, svi znamo Đanija, ja njega volim, on mi je kao otac. Od svađe ništa" rekao je on.

Jedno pitanje ticalo se njegove fotografije sa automobilom.

"Da, sedim u BMW-u, je l ne smem da sedim u kolima? Izbacivaću ih još više. Što ne mogu da sakrijem iz svog života... Seo sam u drugarov auto i odmah, evo ga. Sve mu dajte samo mu volan ne dajte. Je l ja ne znam možda da vozim? Volim da vozim i znam da vozim" nasmejao se pevač.

On je spomenuo i Halida Bešlića.

"To je velika tuga, veliki gubitak za celu estradu, za sve koji su slušali njegovu muziku. Ja volim njegove pesme i uvek ću ih voleti. Još jedna legenda koja će živeti u nama".

