ZAVELA LEONARDA, PREVARILA DRŽAVU, ZA DLAKU IZBEGLA ZATVOR: Gde je danas ozloglašena manekenka koja je sa majkom utajila porez?

Čuvena manekenka utajila porez, zajedno sa svojom majkom koja je bila njen agent

Foto: Profimedia
Anđeosko lice, a grešna prošlost. Gde je danas čuvena manekenka koja je nakon modnih uspeha šokirala svet prevarama?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bar Rafaeli danas ima 40 godina. Lepote joj ne manjka, a ni modnih angažmana jer na Instagramu objavljuje fotografije iz modnih kampanja iako na javnoj sceni nije zastupljena kao ranije. Za to su krivi ovi detalji.

Sud u Tel Avivu Izraelu dodelio je 2020. poznatoj manekenki kaznu od devet meseci društveno korisnog rada zbog utaje poreza. Ona i njena majka potpisale su tada nagodbu sa tužilaštvom.

Manekenka je umesto na zatvorsku kaznu osuđena na više meseci korisnog rada, dok je njena majka 16 meseci bila iza rešetaka. Obe su morale da plate po 720.000 dolara kao i kaznu za povraćaj poreza.

Izraelski državljani koji borave u inostranstvu nemaju obavezu da prijavljuju prihode izvan zemlje. Ali izraelske vlasti su optužile manekenku i njenu majku za prijavu fiktivnih boravaka u inostranstvu kako bi iskoristile rupu u izraelskom zakonu i platile manje poreza.

Presudom suda u Izraelu okončan je višegodišnji proces. Slučaj je počeo decembra 2015. kada je Bar Rafaeli optužena da je sakrila 250.000 dolara. Majka čuvenog modela utajila je milion dolara poreza dok je radila kao ćerkin agent.đ+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manekenka je pre više godina izbegla služenje vojnog roka o čemu je govorila u "Jediot ahronot" dnevniku. Služenje vojske je obavezno za sve punoletne muškarce u Izraelu kao i za neudate žene. Udajom za svog prijatelja je izbegla tu obavezu.

Bar Rafaeli bila je u vezi sa Leonardom Dikaprijem, nakon raskida sa njim udala se za izraelskog biznismena Adija Ezru sa kojim ima troje dece, iza sebe ima brak sa piscem Arikom Vajnstinom.

(Blic Žena)

