ŽENA ZBOG KOJE SE PRINC VILIJAM SLOMIO: Uspeo je da ne zaplače čak i na majčinoj sahrani, ali sada nije mogao da sakrije emocije

Ispovest žene kojoj je umro sin, a muž izvršio samoubistvo slomila je princa Vilijama

Princ Vilijam je, iako opušteniji od oca, čovek koji se pridržava pravila i protokola i u javnosti je prilično rezervisan, ali pred ovom pričom ni on nije uspeo da ostane pribran. Čak je i na sahrani njegove majke princeze Dajane, sa samo 15 godina, uspevao da ostane jak, ali je sada u filmu snimljenom povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja plakao.

Priča koja je potresla princa Vilijama

Princ od Velsa je u videu koji je snimljen povodom pokretanja Nacionalne mreže za prevenciju samoubistva razgovarao s Rijan Menings, koja je 2012. doživela dve užasne tragedije.

Najpre je njen sin Džordž iznenada umro s godinu dana, od neidentifikovane bolesti, a potom je pet dana kasnije njen suprug Pol oduzeo sebi život.

Princa Vilijama je zanimalo kako je Rijan uspevala da brine sama o svojoj starijoj deci, ćerki Holi i sinu Ajzaku, nakon tako strašnog perioda.

– Da budem iskrena, ne znam kako smo to preživeli. Samo se probudiš ideš dalje, dan po dan – rekla je ona.

Iako se trudio da vodi miran razgovor, princu se glas slomio kad mu je Rijan Menings rekla da bi volela da je Pol razgovarao s njom o tome kako se oseća jer je sigurna da bi mu vremenom bilo lakše.

– Mislim da je to najteže… Bili bismo okej – veruje ona.

Rijan se nakon smrti sina i samoubistva muža posetila porodici i podršci ljudima koji su imali slučajeve suicida u okruženju, a njena dobrotvorna organizacija “2 Wish Upon A Star” pomogla je hiljadama ljudi u Velsu koji su izgubili nekoga iznenada.

Kako ona kaže, veruje da mnogi ne razumeju kako se osećaju porodice samoubica jer još uvek postoji stigma kad je ova tema u pitanju. Zbog toga su je i najbliži izbegavali nakon njene tragedije jer, jednostavno, nisu znali šta da joj kažu.

– Godinama su me izbegavali na ulicama i u supermarketima. Prijatelji su me napustili i više ih nikad nisam videla. To je teško jer imate osećaj da imate neku užasnu, prljavu tajnu o kojoj ne treba da se priča – kaže Rijan Menings, prenosi Glossy.

Princ Vilijam je "toliko opušten da zaboravite s kim pričate"

Princ Vilijam i ova hrabra žena prethodno su se upoznali 2017. godine, kad je ona učestvovala u maratonu podrške mentalnom zdravlju Mind Over Marathon, a kasnije su u više navrata pisali jedno drugom. Ipak, bila je iznenađena kad ju je budući kralj pitao da dođe u njen dom u Kardifu i da pred kamerama razgovaraju o tragediji njene porodice.

Rijan je kasnije dala nekoliko intervjua, a istakla je da je princ Vilijam “neverovatan, veoma nežan i opušten čovek, toliko da u jednom trenutku zaboravite s kim pričate”.

– Imala sam osećaj da je hteo da sazna više o Polu, da priča sa mnom i vidi kakav život sasda vodim. Zato je ovo bio poseban trenutak, nešto što nikad neću zaboraviti – kaže Rijan.

