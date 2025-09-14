ŽIKA JAKŠIĆ PONOVO PRED KAMERAMA: Odmah se obratio publici - "Moraćete da mi pomognete..."

Nakon zdravstvenih problema Žika Jakšić se vratio na snimanje nove sezone "Nikad nije kasno", a publika u studiju ga je dočekala sa ovacijama.

Snimanja 11. sezone šou-programa "Nikad nije kasno" su počela, a posebnu emociju i uzbuđenje u studiju izazvao je povratak autora emisije Žike Jakšića.

Jakšić se vratio na scenu uz gromoglasan aplauz publike, a on se odmah obratio publici.

- Da uz vašu pomoć izguramo ovu prvu emisiju. Ja sam se oporavio nekih 85%, ostalih 15% vi ćete da mi pomognete - rekao je Jakšić.

"Ruka kao da nije bila moja, lice mi palo"

Žika Jakšić proveo je sedam dana u bolnici, nakon čega je bio na kućnom lečenju.

- Konačno sam spavao. Evo dobro sam. Nadam se da sam uspeo da se rehabilitujem. Nije 100 posto, možda nekih 85. Nekad mi u razgovoru zafali reč. Neko to ne primeti, ali ja imam traumu u glavi. Još traje oporavak.

- Ustao sam u tri ujutru, otišao pod tuš. Kad sam počeo da se brijem. Levom rukom naneo, desnom uzeo brijač i kao da nije moja ruka. Nisam mogao da se obrijem. Opsujem naglas, vidim da mi je palo lice. Pričam kao pijan. Obukao sam se, pozvao dečka koji radi u firmi, odvezao mi u KBC Bežanijska kosa, oni me odvezli u Svetog Savu. Šest dana sam bio u bolnici - rekao je i dodao:

- Verovatno se taj neki tromb zaglavio na mozgu. Bio sam u šok sobi, uzeli su mi telefon. Kad su mi vratili imao sam propuštenih poziva, rekao je i dodao da godinama nije redovno uzimao lekove za pritisak.

- Redovno uzimam lekove, disciplinovao sam se. Ovo je jedna opomena, dobro sam se provukao. Posledice su lakše. Treba slušati doktore, visok pritisak je problem. Ja 10 godina nisam pio lekove, popijem jedan u mesec dana, pa onda ništa.

