ŽIVOTNA PRIČA FATIME BOŠ, NOVE MIS UNIVERZUMA; Sa 6 godina joj otkrivena disleksija, ADHD, napravila skandal pred finale! (FOTO)

Fatima Boš Fernandez rođena je 19. maja 2000. u Viljahermosi, u Tabasku, u Meksiku. Od malih nogu pokazivala je živahnu ličnost, duboku ljubav prema prirodi i snažno poštovanje bogate kulture svog kraja.

Okružena životinjama tokom detinjstva, razvila je snažan osećaj saosećanja i empatije, koji će kasnije postati centralni deo njene životne misije.

Sa šest godina, Fatimi je dijagnostikovana disleksija, ADHD i hiperaktivnost, što je predstavljalo izazov u njenom ranom obrazovanju. Ipak, istrajnošću i odlučnošću pretvorila je te prepreke u svoju snagu, otkrivši kreativnost i izdržljivost.

Sa šesnaest godina, Fatima je provela godinu dana na školovanju u Vermontu u SAD-u, iskustvo koje joj je proširilo vidike i pomoglo da usavrši engleski jezik.

Po povratku u Meksiko, ostvarila je jedan od svojih dečjih snova kada je sa samo sedamnaest godina osvojila titulu Flor Tabasco. Zatim je upisala studije modnog i odevnog dizajna na Univerzidad Iberoamericana u Meksiko Sitiju, a kasnije nastavila školovanje na NABA – Nuova Accademia di Belle Arti u Milanu, u Italiji.

Sa strašću prema održivoj modi, Fatima stvara komade koji oživljavaju odbačene materijale, spajajući umetnost i svrhu.

Pored umetničkih aktivnosti, Fatima se više od devet godina posvećuje volontiranju sa decom obolelom od raka, organizujući godišnju božićnu akciju prikupljanja igračaka u Onkološkoj bolnici Tabaska.

Kroz svoje društvene inicijative Ruta Monarca i Corazón Migrante, povezuje ekološku svest sa humanitarnim radom, podržava migrante i promoviše mentalno zdravlje i nadu.

Godine 2025, Fatima je krunisana kao Mis Univerzuma Meksika, postavši prva predstavnica iz Tabaska koja je osvojila ovu nacionalnu titulu. Kroz svoju platformu nastoji da inspiriše druge da prihvate svoju jedinstvenost i vode sa saosećanjem, čvrsto verujući da se prava lepota nalazi u služenju, dobroti i svetlosti.

NJen incident sa direktorom Mis Univerzuma

Boš se našla u neprijatnoj situaciji nakon što je Navat Itsaragrisi, direktor organizacije Mis Univerzuma u Tajlandu, zatražio od obezbeđenja da je ukloni sa jednog događaja.

Napeta situacija dogodila se tokom pripremnog sastanka na ceremoniji dodele lenti, gde su se sve takmičarke sastale sa tajlandskim direktorom. Tokom okupljanja, Navat je javno optužio meksičku takmičarku za neposlušnost.

