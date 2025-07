ŽIVOTNA PRIČA PRVE ŽENE DONALDA TRAMPA: Optužila ga za silovanje, pa ga naterala da je izdržava do kraja života!

Ivana Tramp je bila prva žena Donalda Trampa koja mu je rodila troje dece, ali je manje poznata činjenica da je svog muža optužila za silovanje

Donald Tramp, uprkos svojoj skandaloznoj reputaciji, očigledno nije uživao mnogo uspeha kod žena u mladosti. Američki predsednik se prvi put oženio kasno, čak i po zapadnim standardima, imao je 30 godina. Ali upravo je taj brak postao izbor koji je građevinskog magnata iz nemačke porodice Tramp učinio lokalnom slavnom ličnošću u NJujorku. Da nije bilo Ivane, ne bi bilo ni Tramp kule, na primer.

Ovo je priča o Ivani Tramp, prvoj ženi Donalda Trampa

Devojačko prezime Ivane Tramp bilo je Zelničkova. Rođena je u Čehoslovačkoj. Ivana Zelničkova je rođena 20. februara 1949. godine u gradu Zlinu, u Moravskoj oblasti Češke Republike. NJen otac, Miloš Zelniček, bio je inženjer elektrotehnike, a majka, Marija Francova, telefonska operaterka austrijskog porekla. Ivana se bavi alpskim skijanjem od detinjstva.

I nakon škole, devojka je upisala Karlov univerzitet. Ovo je najstarija visokoškolska ustanova u Centralnoj i Istočnoj Evropi, jedan od prvih univerziteta na svetu.

Ivana Zelničkova se prvo udala ne za Trampa, već za austrijskog instruktora skijanja.

Ivana se prvi put udala 1971. godine. NJen muž je bio Alfred Vinklmajer, austrijski instruktor skijanja. To joj je omogućilo da godinu dana kasnije dobije austrijsko državljanstvo, koje je potom aktivno koristila. Godinu dana kasnije, 1973. godine, par se razveo u Los Anđelesu. Možda zbog njene veze sa češkim dramskim piscem Jiržijem Štajdlom, ali je on iste godine poginuo u saobraćajnoj nesreći. Zatim se Ivana preselila u Kanadu, pošto je njen ljubavnik od 1967. godine, Jiri Sirovatka, posedovao prodavnicu skijaške opreme u Montrealu. Sve to vreme Ivana je radila kao instruktor skijanja i model, fotografisala se za prodavnice Eaton's i Auckie Sanft. A 1976. godine ponovo je stigla na Olimpijske igre: učestvovala je u reklamnoj kampanji.

Ivana i Donald su se upoznali 1976. godine i u početku se nisu dopali jedno drugom. Ivana je sa prijateljima došla u bar „Maksvels Plam“ u NJujorku, na Menhetnu, u najelitnijem delu, na Aper Ist Sajdu. Mesto je bilo popularno, svi stolovi su bili zauzeti pa su morali da sačekaju.. A onda je Tramp ponudio da pomogne devojci. Ona je odgovorila pasivnom agresijom, odmah potvrđujući svoju dominantnu poziciju u budućem braku.

„Dobra vest je da ćemo vrlo brzo naći sto. Loša vest je da će ovaj momak sedeti sa nama“, rekla je prijateljima, potpuno ignorišući ponos budućeg predsednika SAD. On se nije uvredio, nije se nametao, jednostavno je platio račun i otišao. Kada je Donald ponudio Ivani da je odveze kući limuzinom, ona je pristala i par je počeo da se zabavlja.

Na skijalištu u Aspenu situacija je bila obrnuta. Ivana nije rekla Donaldu da je profesionalna skijašica i ceo prvi dan je gledala kako on pada. Onda je i sama stala na skije, a Donald Tramp je sve shvatio: naljutio se, obećavši da više nikada neće skijati zbog sramote koju je tada još uvek osećao.

Venčanje i poslovno partnerstvo: Trampovo carstvo



Dana 7. aprila 1977. godine, Ivana je zvanično usvojila prezime „Tramp“. Par se venčao u crkvi Mermernog koledža u NJujorku. Kasnije će biografi tvrditi da je Donald Tramp izabrao svoju suprugu na osnovu njenih poslovnih kvaliteta, namerno, kako bi žena mogla da postane njegov poverenik i poslovni partner.

U porodičnom konglomeratu Tramp, „Tramp organizaciji“, Ivana je obavljala funkciju potpredsednice za dizajn enterijera. Devojka iz Čehoslovačke je izgradila Tramp kulu u NJujorku, kazino Tramp Tadž Mahal u Atlantik Sitiju i obnovila hotel Grand Hajat. To su bili veoma veliki projekti, i sve dok je par radio na njima zajedno, sve je bilo u redu. Posao ih nije sprečio da imaju troje dece: Donalda mlađeg, Ivanku i Erika.

Optužbe za razvod i silovanje

Godine 1989, brak Trampovih je počeo da se raspada. „Potresla“ ga je određena osoba - Marla Mejpls. Incident se dogodio, karakteristično, ponovo na odmoru u Aspenu. Tada se Ivana susrela licem u lice sa ljubavnicom svog muža i nije mogla da podnese takvu uvredu. Podnela je zahtev za razvod. Uprkos činjenici da je proces bio u punom jeku, 1990. godine Trampovi su se oboje pojavili na sahrani Ivaninog oca, Miloša. Razvod je bio na naslovnim stranama 11 dana zaredom, što je dodatno uvredilo Ivanu. Godine 1991, potpisala je ugovor o neotkrivanju, „iscedila“ je 14 miliona dolara, vilu sa 45 soba u Konektikatu, stan u Tramp Plazi i pravo da koristi Trampovo imanje Mar-a-Lago mesec dana godišnje, u martu. Godine 1992, svi postupci razvoda su rešeni.

Ali bilo je još nešto. Prilikom podnošenja papira za razvod, Ivana je optužila Trampa za silovanje! Bio je to prilično smeo potez, s obzirom na to da je u SAD krajem 80-ih tek počeo da se pojavljuje sam pravni koncept „bračnog silovanja“. Pre 80-ih, na snazi je bio koncept „bračne ekskluzivnosti“, koji je supružnicima davao pravo da raspolažu telima jedno drugog bez obzira na želje druge strane. Naravno, muškarci su češće koristili ovo pravo, ali je bilo izuzetaka. Tek 1984. godine, sud u NJujorku je proglasio ovaj koncept neustavnim.

Nije jasno da li se epizoda zaista dogodila ili ne, ali Ivana je počela da promoviše temu silovanja u braku. Istovremeno, učinila je medveđu uslugu ženskom pokretu, jer je gotovo odmah odbila da svedoči, objašnjavajući optužbe svojim ogorčenjem prema mužu. Čitava priča koju je ispričala Ivana izgledala je ovako: njen plastični hirurg je uradio transplantaciju kose njenom mužu i sve je otišlo u krivom pravcu.

"Tvoj doktor me je uništio!“, navodno je Tramp napao suprugu, a svađe se pretvorila u silovanje.

Život posle Trampa

Najneverovatnije je to što su Trampovi ostali prijatelji posle svega ovoga. Varanje, drskost Marle Mejpls, optužbe o osetljivim temama, patnja dece - uprkos svemu tome, Ivana je nastavila da komunicira sa Donaldom. Inače, deca su zaista patila tokom razvoda: Erik se plašio da će ga oduzeti od majke, a Ivanka se vraćala iz škole u suzama. Sud je male Trampove ostavio sa majkom, a posle 18. godine, otac je počeo da ih izdržava.

U međuvremenu, Ivana nije gubila vreme. Zajedno sa agencijom Vilijam Moris, prodala je kolekciju odeće i nakita preko televizije 1995. godine i otvorila „Ivaninu kuću“ na Park aveniji. Godine 1998. kupila je trećinu akcija hrvatskih novina. Ali već u 2000-im, sreća je prestala da je koristi: žena nije mogla da postane građevinska preduzetnica. Ivana Las Vegas i Bentli Bej ostali su „nedovršeni“, a lokacije su na kraju prodate.

A nakon razvoda, Ivana je napisala mnogo knjiga o ljubavi, koje bi bilo posebno zanimljivo pročitati upravo sada. Do 2010. godine, Ivana Tramp je pisala kolumnu pod nazivom „Pitajte Ivanu“ za časopis Globe. Odustala je od kolumne jer je spremala veliko delo. I to u autobiografskom stilu. Ivana je 2017. godine objavila knjigu pod nazivom „Odgajanje Trampovih“, gde je govorila o svom braku. Donald je tada tek bio predsednik oko godinu dana.

Okolnosti smrti Ivane Tramp



Ivana Tramp je umrla kod kuće, ali ne tiho i mirno. I ne u snu, kako bi se moglo pretpostaviti.

Ivana je doživela nesreću leta 2022. godine, kada je iznenada pala niz stepenice u svojoj kući na Menhetnu 14. jula. Medicinski veštak je presudio da je Ivana preminula od zadobijenih povreda i da njena smrt nije sumnjiva. Ivana je sahranjena u golf klubu Tramp Nešnal, u oblasti Bedminster, koja se može smatrati delom „područja NJujorka“. Dobro je što je ova neverovatna žena doživela da dobije desetoro unučadi od svoje troje dece.

"Sa pravom ženom, ja sam nezaustavljiv“, kaže Toni Montana iz filma „Ožiljak“, a ta rečenica najbolje opisuje brak Ivane i Donalda Trampa, jer je ona za njega bila velika pokretačka energija.

(Stil)