ZVEZDE SERIJE "ČARLIJEVI ANĐELI" PONOVO NA OKUPU: Došle na dodelu Emi nagrada, pa uputile dirljive reči preminuloj koleginici (VIDEO)

Džeklin Smit (80), Kejt Džekson (77) i Šeril Lad (75) bile su među originalnim i ranim zvezdama čuvene kriminalističke serije.

Džejlin Smit, Kejt Džekson i Šeril Lad ponovo su zajedno izašle na scenu povodom 50 godina od premijere kultne serije "Čarlijevi anđeli", a emotivnim rečima odale su počast svojoj pokojnoj koleginici Fari Foset. Glumice su se okupile na 78. dodeli Emi nagrada, održanoj 14. septembra, gde su uručile nagradu za najbolju dramsku seriju, nakon što ih je publici predstavila voditeljka ceremonije Mariska Hargitej.

Džeklin Smit (80), Kejt Džekson (77) i Šeril Lad (75) bile su među originalnim i ranim zvezdama čuvene kriminalističke serije televizije ABC, koja je premijerno prikazana 1976. godine.

Tokom izlaska na scenu, Džeklin Smit posebno je pomenula Faru Foset, koja je preminula 2009. godine u 62. godini.

"Želela bih da pomenem nekoga ko večeras ne stoji ovde sa nama, a to je moja prijateljica Fara Foset. Ona je sa nama u zajedničkom sećanju svih nas."

Kejt Džekson nastavila je emotivno obraćanje rečima koje su dirnule publiku.

"Fara je bila najsjajniji anđeo od svih."

Dodala je da je glumica bila voljena širom sveta i da njena popularnost nije izbledela ni posle toliko godina.

"Voleli su je milioni ljudi širom sveta i vole je i danas. Nikada je neće zaboraviti, a nećemo ni mi. Sigurna sam da nećete ni vi."

Legendarni poster koji je obeležio jednu eru

Šeril Lad podsetila je i na jedan od najprepoznatljivijih simbola sedamdesetih čuveni poster Fare Foset u crvenom kupaćem kostimu iz 1976. godine.

U šaljivom tonu rekla je da taj poster i danas "živi u glavama i garažama mnogih muškaraca".

Nakon što je Fara napustila projekat posle prve sezone, Šeril Lad pridružila se ekipi u drugoj sezoni i ostala do završetka serije 1981. godine, dok je Kejt Džekson otišla nakon treće sezone, 1979.

Džeklin Smit je nedavno govorila o nasleđu serije i prijateljstvu sa Foset, ističući da interesovanje publike ne jenjava ni posle pet decenija.

"LJudi mi i danas svakog dana šalju fotografije iz 'Čarlijevih anđela' da ih potpišem. Ko je mogao da sanja da će život te serije posle završetka biti ovakav?"

(Kurir)

BONUS VIDEO: