Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"21 DAN NISASM NIŠTA JELA": Vesna de Vinča drži strogu dijetu - cilj joj je da ukloni sve bubuljice, bore i neravnine na koži

Novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", Vesna de Vinča (68), svake godine gladuje po 21 dan, a sada se oglasila nakon što je prošao 21 dan stroge dijete.

1766743662_Foto-Ataimages.rs-A.A.-M.M.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ M.M.
Oglas

Ona je sa novim oglašavanjem otkrila da je napravila pauzu od dva dana, te planira da nastavi sa dijetom, budući da ima za cilj da joj se sve neravnine na koži, kao i bubuljice i eventualne bore sklone.

- Prošao je sada 21 dan, tako da sam napravila pauzu od dva dana. Ipak, tu ne stajem, idemo dalje, nastavlja se sa gladovanjem, imam za cilj da mi se povuku neke stvarčice, malo mi fali, tako da nema predaje - objasnila je ona u video snimku koji je okačila na svom Fejsbuk profilu.

Komentari su bili podeljeni, a ljudi su mahom hrabrili Vesnu, navodeći da jeste u pitanju vrlo zdrava metoda da se kilogrami sklone i organizam pročisti i isposti.

Otkrila kolika su joj mesečna primanja

Inače, Vesna de Vinča otkrila je svojevremeno kolika su joj mesečna primanja, te je u razgovoru za "Blic" rekla da joj penzija iznosi 300 evra.

- Pored moje penzije koja je 300 evra, baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas