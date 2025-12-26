"21 DAN NISASM NIŠTA JELA": Vesna de Vinča drži strogu dijetu - cilj joj je da ukloni sve bubuljice, bore i neravnine na koži

Novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", Vesna de Vinča (68), svake godine gladuje po 21 dan, a sada se oglasila nakon što je prošao 21 dan stroge dijete.

Ona je sa novim oglašavanjem otkrila da je napravila pauzu od dva dana, te planira da nastavi sa dijetom, budući da ima za cilj da joj se sve neravnine na koži, kao i bubuljice i eventualne bore sklone.

- Prošao je sada 21 dan, tako da sam napravila pauzu od dva dana. Ipak, tu ne stajem, idemo dalje, nastavlja se sa gladovanjem, imam za cilj da mi se povuku neke stvarčice, malo mi fali, tako da nema predaje - objasnila je ona u video snimku koji je okačila na svom Fejsbuk profilu.

Komentari su bili podeljeni, a ljudi su mahom hrabrili Vesnu, navodeći da jeste u pitanju vrlo zdrava metoda da se kilogrami sklone i organizam pročisti i isposti.

Otkrila kolika su joj mesečna primanja

Inače, Vesna de Vinča otkrila je svojevremeno kolika su joj mesečna primanja, te je u razgovoru za "Blic" rekla da joj penzija iznosi 300 evra.

- Pored moje penzije koja je 300 evra, baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli.

