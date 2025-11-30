Oglas
3 BOJE NE TREBA DA SE NALAZE U SPAVAĆOJ SOBI: "Utiču na raspoloženje, posebno tokom zime"

Postoji jedno pravilo za odabir boja za spavaću sobu, a to je da treba da vodimo računa da stvaraju opuštajuću atmosferu.

1764511387_shutterstock_2396934461.jpg
Foto: Shutterstock
Kao i u vezi svega što se tiče opremanja doma, najvažnije je ipak da vama prija, ali dizajneri su ipak odabrali one koje ne treba da se nađu u spavaćim sobama.

Oni su izabrali tri boje koje treba da izbegavate u svojim spavaćim sobama, a evo o kojima je reč:

Siva ili bela sa hladnim nijansama

Podtonove ne treba zanemariti. Dizajneri savetuju da izbegnete sivu i belu, ali ipak ne treba izbegavati celu porodicu boja već samo one sa hladnijim nijansama.

- Ove boje imaju tendenciju da utiču na depresivnost, posebno tokom zime ili kišnih dana - upozorava dizajnerka Kejt Dafi.

Umesto toga ona predlaže da se odlučite za meku sivu sa toplim podtonom i uparite je sa tapetom sa akcentom kako biste uneli malo suptilnog uzbuđenja u prostor.

Jarke boje

Ako razmišljate o šartrez boji, jarko ružičastoj ili čak kanarinac žutoj boji, najbolje je da ih izostavite iz spavaće sobe.

- Te boje se dodatno pojačavaju sunčevom ili veštačkom svetlošću i ne podstiču dobar san - kaže dizajnerka i dodaje:

- Umesto toga, bolje je da izaberete prigušene verzije tih boja.

Takođe, možete koristiti mirnije boje zidova i na svoje krevete dodajte tekstil i jastuke u jarkim, veselim bojama. Ta kombinacija je mnogo bolja, a daćete pečat svojoj spavaćoj sobi.

Crvena

Tamna crvena se možda vraća u modu, a da li joj je mesto u spavaćoj sobi? Dizajnerka kaže da nijanse crvene baš i nisu pogodne za ovaj prostore. Ako ipak želite neku od ovih jačih boja, dizajneri predlažu da umesto tamno crvene upotrebite toplu ljubičastu boju.

(Lepa i srećna)

BONUS VIDEO

 

